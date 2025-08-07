Essay Contest 2025

सीएम धामी के आगे फूट-फूट कर रोयीं महिलाएं, धराली आपदा में लापता अपनों की तलाश में भटक रहे लोग - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

उत्तरकाशी धराली आपदा में कई लोग लापता, परिजनों की आस में अपने आंसू नहीं रोक पा रहे ग्रामीण, सीएम धामी के सामने रो पड़े

Uttarkashi Dharali Disaster
सीएम धामी के आगे फूट-फूट कर रोयीं महिलाएं, (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 1:47 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 1:54 PM IST

उत्तरकाशी: धराली में आई आपदा का आज तीसरा दिन है. युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन धराली और हर्षिल गए लोगों से किसी प्रकार का संपर्क न होने के कारण परिजन दर-दर भटक रहे हैं. उनकी आंखें अपनों को तलाश रही है. आज परिजन सीएम धामी से मुलाकात कर अपनों की सकुशल तलाश की गुहार लगाते नजर आए. लापता परिजनों की खोज की आस में वो अपने आंसू नहीं रोक पाए.

धराली और छोलमी गांव के ग्रामीण अपने लोगों की सूचना की आस में आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं. जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आपदा ग्रस्त धराली से रेस्क्यू कर लाए गए लोगों से मुलाकात की. साथ ही उनकी कुशलक्षेम जाना. जिला अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी धराली के ग्रामीणों ने गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान की अगुवाई में मुलाकात कर जल्द ही उनके परिजनों की खोज की मांग की.

सीएम धामी के सामने रो पड़े ग्रामीण (वीडियो- ETV Bharat)

सीएम धामी के आगे फूट-फूट कर रो पड़ीं महिलाएं: इस दौरान महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाईं और वो फूट-फूट कर रो पड़ीं. ग्रामीणों ने कहा कि इस हादसे में एक परिवार भी लापता है. उन्होंने सीएम धामी अपनों की सकुशल वापसी की गुहार लगाई. इस पर सीएम धामी ने उन्हें ढांढस बंधाकर जल्द ही परिजनों की जानकारी का आश्वासन दिया.

Uttarkashi Dharali Disaster
सीएम धामी के आगे महिलाओं की छलकी आंखें (फोटो- ETV Bharat)

अपनों से नहीं हो पा रहा संपर्क: वहीं, धराली और छोलमी गांव के मनोज नेगी, दिनेश रावत, सतेंद्र नेगी, संजय पंवार ने बताया कि उनके गांव में आपदा को आए तीन दिन का समय हो गया है, लेकिन वहां पर किसी भी परिजन और परिवार के लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. वहां पर नेटवर्क सुविधा बहाल न होने के कारण असमंजस की स्थिति में है कि आखिर उनके परिजन कहां है?

Uttarkashi Dharali Disaster
अपनों की इंतजार में लोग (फोटो- ETV Bharat)

आपदा के दिन धराली में थी नवयुवक मंगल दल की बैठक: उन्होंने कहा कि आपदा के दिन धराली गांव में मेले के साथ नवयुवक मंगल दल की बैठक भी थी, लेकिन उस बैठक में मौजूद किसी भी युवा से उनकी संपर्क नहीं हो पा रहा है. उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में नेटवर्क, बिजली की सुविधा बहाल कर उनके परिजनों से संपर्क करवाया जाए.

Uttarkashi Dharali Disaster
अपनों की तलाश में परिजन (फोटो- ETV Bharat)

5 अगस्त को धराली में मची थी तबाही: गौर हो कि बीती 5 अगस्त को धराली में खीर गंगा गाड़ में जल सैलाब आ गया था. जिसकी चपेट में मकान, होटल, होमस्टे, सेब की बगीचे आ गए. चंद मिनटों में ही सारा नक्शा ही बदल गया. अब चारों ओर मलबा और गाद नजर आ रहा है. जहां मलबे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है तो फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है.

