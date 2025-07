ETV Bharat / bharat

जगदीप धनखड़ सरकारी बंगले के हकदार, 15 महीने रहने के बाद उपराष्ट्रपति एन्क्लेव छोड़ेंगे - DHANKHAR ENTITLED TO GOVT BUNGALOW

जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति (फाइल फोटो) ( ANI )

Published : July 22, 2025 at 11:35 PM IST | Updated : July 23, 2025 at 12:31 AM IST

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति पद से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ सरकारी बंगले के हकदार हैं. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. धनखड़ (74) पिछले साल अप्रैल में संसद भवन परिसर के पास चर्च रोड पर नवनिर्मित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में स्थानांतरित हो गए थे. उपराष्ट्रपति के आवास और कार्यालय वाले एन्क्लेव का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया था. धनखड़ को लगभग 15 महीने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रहने के बाद उसे छोड़ना होगा. अधिकारी ने कहा, "उन्हें (धनखड़) लुटियंस दिल्ली या किसी अन्य इलाके में टाइप आठ का बंगला देने की पेशकश की जाएगी." टाइप आठ का बंगला आमतौर पर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों या राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों को आवंटित किया जाता है. धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि धनखड़ के इस्तीफा देने के पीछे उनके द्वारा बताए गए स्वास्थ्य कारणों के अलावा कोई और अधिक गहरे कारण हैं. धनखड़ के सोमवार रात अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से ऐसी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या यह ‘स्वास्थ्य’ कारणों से दिया गया है या इसके पीछे ‘कुछ और वजह’ है. आमतौर पर, किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के हटने पर उसकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन धनखड़ के मामले में सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली. हालांकि, विपक्ष की ओर से धनखड़ के बारे में अच्छे शब्द कहे गए. यह बात अलग है कि विपक्षी सदस्यों ने पिछले साल धनखड़ के कथित पक्षपात को लेकर उन्हें पद से हटाने के लिए एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे. धनखड़ का इस्तीफा भाजपा के भीतर बदले सत्ता समीकरण को दर्शाता है, बोले पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कहा कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर बदले सत्ता समीकरणों और राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि धनखड़ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बने रहेंगे.

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कहा कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर बदले सत्ता समीकरणों और राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि धनखड़ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बने रहेंगे. उन्होंने धनखड़ की प्रशंसा की और कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी कमी खलेगी. उन्होंने कहा, ‘‘उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ दल के भीतर बदली हुई राजनीतिक प्राथमिकताओं और सत्ता समीकरणों का प्रतिबिंब है, भले ही उपराष्ट्रपति ने अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो.’’ उन्होंने एक बयान में कहा, "उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के असली कारण चाहे जो भी रहे हों, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में उनकी कमी खलेगी." कुमार ने कहा कि विपक्ष द्वारा उनके सार्वजनिक बयानों से असहमति के बावजूद, धनखड़ की सहज अनौपचारिकता, व्यक्तिगत शालीनता, विनम्रता और मित्रों के प्रति सच्ची गर्मजोशी ने उन्हें राजनीतिक क्षितिज पर काफी सम्मान दिलाया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता, इसलिए उम्मीद है कि जगदीप धनखड़ सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और राजनीति में अपना विशिष्ट करियर जारी रखेंगे. उनके अच्छे स्वास्थ्य और भावी जीवन में सफलता की कामना करता हूं." धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया और गृह मंत्रालय ने उनके इस्तीफे को अधिसूचित कर दिया है. ये भी पढ़ें: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अटकलें, विपक्ष ने 'असहमति' को बताया कारण

