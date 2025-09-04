धमतरी(अभिषेक मिश्रा ): छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है. देश के सकल घरेलू उत्पाद का 16.5 प्रतिशत हिस्सा कृषि से मिलता है जिसमें छत्तीसगढ़ की कृषि की भागीदारी 13.35 प्रतिशत है. कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किसान नए नए प्रयोग करते हैं. धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक के किसान ने कमाल कर दिया है.
धमतरी के किसान का कमाल: धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ाडीह गांव के किसान रमनलाल साहू इन दिनों चर्चा में है. रमनलाल अपने खेत में 6 फीट लंबी लौकी, 3 फीट लंबी बरबट्टी उगा रहे हैं. आमतौर पर लौकी की लंबाई 1 से 2 फीट की रहती है लेकिन रमनलाल साहू के खेत में उगी लौकी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इनके खेत और बाड़ी में लगी लगभग 6 से 7 फीट की लौकी देख लोग हैरान हैं.
मेरे पास साढ़े 3 एकड़ खेत है. जिसमें मैंने एक एकड़ में केला लगाया है. बाकी के खेत में साग सब्जी लगाया है. ये आनंद लौकी की वरायटी है, जो देसी बीज है. जो 6 फीट तक बड़े हुए हैं. कुछ 4 फीट की लौकी भी हुई है- रमनलाल साहू, किसान
खेतों में सिर्फ जैविक खाद का उपयोग: खास बात ये है कि रमनलाल सिर्फ जैविक खेती के जरिए सब्जियों की इस किस्म को हासिल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अपने खेतों में वे रासायनिक खाद का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते. गाय के गोबर और हरी खाद से ही सब्जियों की वरायटी हासिल कर रहे हैं. जिसे देखने दूर दूर से लोग उनके पास आ रहे हैं.
पिता की बीमारी के बाद जैविक खेती को चुना: 42 वर्षीय किसान रमनलाल ने बताया कि साल 2017 में उनके पिता को बीपी, शुगर और लकवे जैसी बीमारियां हो गई थीं. डॉक्टरों ने खानपान को बीमारियों की वजह बताया. तभी उन्होंने जैविक खेती का रास्ता चुना. तब से उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग अपने खेतों में बंद कर दिया और जैविक खेती का रास्ता चुना. तब से उनके खेतों में सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए खेती हो रही है. वे बताते है कि उन्होंने अपने खेतों में धान, सब्जी, तिलहन, दलहन सभी की सिर्फ जैविक खेती ही करते हैं.
मेरे पास लगभग 50 गाय है. उनके गोबर से पहले एक एकड़ में खेती कर देखा. उसमें सफलता मिलने के बाद अब पूरे साढ़े 3 एकड़ खेत में जैविक खेती ही कर रहे हैं-रमनलाल साहू, किसान
जैविक खेती से हर साल 4 लाख की कमाई: रमनलाल बताते हैं कि अपने खेतों में 30 किलो का कुम्हड़ा, एक फीट का करेला, 2 फीट की गिलकी, 1 फीट की भिंडी और 5 किलो का भाटा भी लगा रहे हैं. जो आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगी. रमनलाल कहते हैं कि जैविक खेती में भले ही कुछ ज्यादा समय लगता है लेकिन इससे उम्र भी लंबी होती है. जैविक खेती से सालाना उन्हें 4 लाख रुपये की कमाई हो रही है. रमनलाल साहू की शासन से मांग है कि उन्हें गौठान दिया जाए. जिसपर वह वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे और अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करेंगे.
जैविक खेती से उगी सब्जियों को देखने हर कई लोग आते हैं. इस समय रसायनिक खाद से लगे खाद्य पदार्थों को खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं. आज के समय में जैविक खेती बहुत जरूरी है. इससे कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है- टीकाराम साहू, ग्रामीण
कृषि अधिकारी मोनेश साहू ने बताया कि गाडाडीह निवासी रमनलाल साहू कई दिनों से उनसे जुड़े हुए हैं. उन्हें रायपुर में भी प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया था. रमन लाल साहू गोबर के खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं.जैविक खाद का इस्तेमाल कर पुराने देसी तरीकों से बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं. कृषि अधिकारी ने जैविक और रासायनिक खाद और उससे होने वाले लाभ और नुकसान के बारे में भी बताया.
जैविक और रासायनिक खाद के अंतर को जानिए: कृषि अधिकारी ने बताया कि जैविक खेती में जैविक गतिविधि से बनी हुई खाद जैसे हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, बायोफर्टिलाइजर का उपयोग कर खेती की जाती है. जैविक खाद बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है. बिजामृत, धनजीवामृत, निमास्त, ब्रह्मास्त्र जैसे दवाइयां भी बनाकर जैविक खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है.
वहीं कृषि अधिकारी ने रासायनिक खेती के बारे में बताया कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर जो खेती की जाती है उसे रासायनिक खेती कहा जाता है. इससे शरीर में कई प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं. रासायनिक खाद का कुछ अंश हमारे शरीर में पहुंचता है. जिससे इंसान कई तरह की बीमारियों और व्याधियों से ग्रसित होता जा रहा है.
धमतरी कलेक्टर ने की जैविक खेती की सराहना: वहीं धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने गाडाडीह के किसान रमनलाल साहू की तारीफ की. केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए रमनलाल को प्रदेशस्तर पर सम्मानित भी किया गया है. मगरलोड में एक क्लस्टर भी डेवलप किया जा रहा है. पूरे क्षेत्र को एक नेचुरल फार्मिंग के रूप में विकसित किया जाएगा. नगरी और मगरलोड में जैविक खेती को बढ़ाने के क्षेत्र में काम किया जाएगा.
रमनलाल खेती करने के साथ ही कई दूसरे किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं. हाल ही में लगभग डेढ़ से 200 किसानों को उन्होंने ट्रेनिंग दी. उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप करेंगे -अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी
बहरहाल रमनलाल की आठ साल की मेहनत आखिर रंग लाई है. छह फीट की लौकी और सवा तीन फीट की बरबट्टी ने न सिर्फ उन्हें नाम दिलाया बल्कि बल्कि पूरे धमतरी जिले को जैविक खेती का नया रास्ता भी दिखाया है.