उत्तरकाशी: उत्तराखंड के धराली में आई 5 अगस्त की भीषण आपदा के बाद लापता लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज सातवां दिन है. आपदा के कारण फंसे सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. अभी तक फंसे 1200 से ज्यादा लोगों को गंगोत्री धाम से रेस्क्यू कर उत्तरकाशी और देहरादून पहुंचा दिया गया है. इसमें धराली, हर्षिल गंगोत्री के स्थानीय लोगों के अलावा उत्तराखंड के लोगों के साथ ही अन्य प्रदेशों के तीर्थयात्री भी शामिल हैं. वहीं अब उत्तराखंड सरकार ने लापता लोगों की लिस्ट जारी कर दी है.

उत्तराखंड धराली आपदा में बचाव और तलाशी अभियान के बारे में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि, धराली में आई आपदा के बाद, गंगोत्री धाम में फंसे लगभग 1,278 लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है. इनमें अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं. फिलहाल पर्यटकों और फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है. हर्षिल और धराली में बिजली और मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिया गया है. वैली ब्रिज को बहाल कर दिया गया है और सोमवार शाम तक सड़क संपर्क पूरी तरह से बहाल हो जाएगा. भोजन, गर्म कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वितरण के लिए पहुंच गई हैं.

जिला अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 5 लाख रुपये की सहायता राशि का वितरण आज सोमवार से शुरू हो गया है. राहत और पुनर्वास पैकेज का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री धामी द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति (डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडे सचिव राजस्व को अध्यक्ष, आशीष कुमार चौहान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूकाडा को सदस्य और हिमांशु खुराना, अपर सचिव, वित्त को सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी) पहुंच गई है. वे एक हफ्ते में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और एक महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे.

वहीं धराली आपदा के बाद लापता व्यक्तियों के बारे में रविशंकर पांडे ने बताया कि 43 व्यक्तियों की सूची जारी की गई है, जिनमें 13 स्थानीय, 9 सैन्यकर्मी, 13 बिहार, 6 उत्तर प्रदेश और 2 अन्य लोग शामिल हैं. लापता नेपाली श्रमिकों की संख्या 29 से घटकर 24 हो गई है. क्योंकि 5 लोगों का पता लगा लिया गया है और वे सुरक्षित हैं.

गौरतलब है कि सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा पीड़ितों के लिए एक महीने का वेतन देने की घोषणा की है. साथ ही आईएएस एसोसिएशन ने भी आर्थिक सहयोग का ऐलान किया है. इसके अलावा पीएनबी के प्रतिनिधिमंडल ने 1 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधिमंडल ने 1-1 करोड़ का योगदार धराली आपदा के पीड़ितों के लिए दिया है. फिलहाल धराली में मलबे में दबे लोगों की तलाशी का अभियान चल रहा है.

