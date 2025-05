ETV Bharat / bharat

पहलगाम तक पाप का घड़ा भर चुका था: DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई - LIEUTENANT GENERAL RAJIV GHAI

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ( ANI )

Published : May 12, 2025 at 3:05 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 3:23 PM IST

नई दिल्ली: ऑपेरशन सिंदूर को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इसका लक्ष्य आतंकवादियों और आतंकवादी ढांचे को खत्म करना था. यह पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं था. इस दौरान DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों का कैरेक्टर बदल गया है. निर्दोष नागरिकों पर हमले किए जा रहे थे... 'पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था'..." ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एशेज का किया जिक्र

इस दौरान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव ने कहा, "हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाना बहुत कठिन है... मैंने देखा कि विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं. " उन्होंने कहा, 1970 के दशक में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के दौरान, दो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को नष्ट कर दिया, और तब ऑस्ट्रेलिया ने एक कहावत बनाई - "राख से राख, धूल से धूल, अगर थॉमो तुम्हें नहीं पकड़ता, तो लिली तुम्हें पकड़ लेगा."

DGMO ने कहा कि अगर आप परतें देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. भले ही आप सभी परतों को पार कर लें, इस ग्रिड सिस्टम की परतों में से एक आपको मार देगी. वहीं, एयर मार्शल एके. भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का विस्तृत ब्यौरा दिया, जिसमें बताया कि किस प्रकार भारत के वायु रक्षा बलों ने पाकिस्तान के साथ सीमा पार तनाव के बीच भारतीय हवाई क्षेत्र में दुश्मन के विमानों को सफलतापूर्वक रोका और नष्ट किया. सेंसर और इनपुट का यूज

वहीं, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा, "प्रभावी ढंग से कई सेंसर और इनपुट का यूज करते हुए, हम खतरों को कम करने या बेअसर करने के लिए निरंतर निगरानी करते हैं." उन्होंने बताया कि यह सब एक व्यापक और प्रभावी बेड़े के एयर डिफेंस मैकेनिज्म की छत्रछाया में किया जाता है." यह भी पढ़ें- 'हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ', सेना बताया क्या था ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट ?

