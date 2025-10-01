ETV Bharat / bharat

भारत के फ्लाइंग स्कूलों को झटका: DGCA रैंकिंग में कोई A ग्रेड नहीं, सरकारी अकादमी का और भी बुरा हाल

यह मूल्यांकन 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक का है. केवल उन FTOs का जो कम से कम 18 महीने से चल रहे हैं का किया गया. स्कूलों को पांच मुख्य पैरामीटर्स पर जांचा गया:

DGCA से अप्रूव्ड 40 से ज्यादा FTOs में से 13 को B रैंक (50-70%) मिला और 22 संस्थानों को C रैंक (50% से कम) मिला. इनमें सरकार की प्रमुख संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) भी शामिल है. सबसे चौंकाने वाली बात है कि कोई भी भारतीय FTO 70% से ऊपर नहीं पहुंचा. यह पूरे सिस्टम में कमियां दिखाता है, जैसे फ्लीट की कमी और स्टूडेंट सपोर्ट की खराब व्यवस्था.

यह रैंकिंग मंगलवार को जारी की गई, जो DGCA के निदेशक फैज अहमद किदवई की नई फ्रेमवर्क पर आधारित है. इसका मकसद पायलट ट्रेनिंग सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था. लेकिन, रैंकिंग से पता चला कि भारत में कोई भी फ्लाइंग स्कूल A+ या A रैंक नहीं पा सका. DGCA ने कहा कि रैंकिंग हर अप्रैल और अक्टूबर में जारी होगी. स्कूलों द्वारा दी गई गलत जानकारी पर पेनल्टी लगेगी.

नई दिल्लीः भारत की तेजी से बढ़ती विमानन इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पहली बार फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन्स (FTOs) की रैंकिंग जारी की, लेकिन इसमें कोई भी संस्थान टॉप ग्रेड नहीं पा सका. यह रैंकिंग देश की पायलट ट्रेनिंग सिस्टम की कमजोरियां उजागर करती है.

कैटेगरी B में 13 संस्थान हैंः

चाइम्स एविएशन एकेडमी

SVKM’s NMIMS एकेडमी ऑफ एविएशन शिरपुर

बिहार फ्लाइंग क्लब

ओरिएंट फ्लाइट्स एविएशन एकेडमी

स्काइनेक्स एयरो प्राइवेट लिमिटेड

FSTC फ्लाइंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड

पटियाला एविएशन क्लब

हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन

जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड

नागपुर फ्लाइंग क्लब

नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एंड फ्लाइंग क्लब

राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी

कैटेगरी C में 22 संस्थान हैं जिनमें कुछ बड़े नाम भी हैंः

ड्यून्स एविएशन एकेडमी

गर्ग एविएशन्स लिमिटेड

द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब

चेतक एविएशन

एक्वी एयर ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड

एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड

एम्बिशन्स फ्लाइंग क्लब प्राइवेट लिमिटेड

फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी

इंडियन फ्लाइंग एकेडमी

शा-शिब फ्लाइंग एकेडमी

गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA)

रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी

तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी

अलकेमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड

फाल्कन एविएशन एकेडमी

विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड

एशिया पैसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी लिमिटेड

द गुजरात फ्लाइंग क्लब

द मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड

पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड

ब्लू रे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड

IGRUA का 50% से कम आना खासतौर पर निराशाजनक है. 1985 में सरकार की मदद से बनी थी और देश के लिए मॉडल होनी चाहिए थी.

पांच संस्थानों को रैंकिंग से बाहर रखा गया क्योंकि वे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं थे या अप्रूवल इंतजार में थे:

अयवन्ना एविएशन एकेडमी: 31.08.2025 तक 18 महीने पूरे नहीं

विजन फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट: 31.08.2025 तक 18 महीने पूरे नहीं

एविएशन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड: 31.08.2025 तक 18 महीने पूरे नहीं

झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट: 31.08.2025 तक 18 महीने पूरे नहीं

गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल: 31 अगस्त 2025 तक FTO अप्रूवल वैलिड नहीं

रैंकिंग से भारत की फ्लाइट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं सामने आईं:

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: कई स्कूलों में एयरक्राफ्ट, सिमुलेटर और योग्य इंस्ट्रक्टर कम हैं

ट्रेनिंग में देरी: कैडेट्स को 175 घंटे पूरे करने में 18-24 महीने लगते हैं, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 12 महीने है

सेफ्टी की चिंता: मेंटेनेंस में लापरवाही, हादसे और घटनाएं

हाई कॉस्ट और अस्पष्ट पॉलिसी: एशिया में सबसे महंगी ट्रेनिंग, लेकिन रिफंड, प्लेसमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट अस्पष्ट

स्टैंडर्डाइजेशन की कमी: कोई A ग्रेड नहीं होना असंगतता दिखाता है

अब आगे क्या:

DGCA ने कहा कि C कैटेगरी के संस्थानों को सेल्फ-एनालिसिस के लिए नोटिस मिलेगा और सख्त मॉनिटरिंग होगी. बार-बार खराब परफॉर्मेंस पर अप्रूवल सस्पेंड हो सकता है.

क्या कहते हैं इंडस्ट्री के विशेषज्ञः

एक पूर्व एयरलाइन कैप्टन ने ETV भारत से कहा, "यह भारत की विमानन महत्वाकांक्षाओं और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच गैप दिखाता है. कोई A ग्रेड नहीं और आधे से ज्यादा C में, सुधार जरूरी हैं. वरना स्टूडेंट्स अमेरिका, कनाडा और फिलीपींस की ओर जाएंगे.

पायनियर फ्लाइंग एकेडमी के CEO राजेश हांडा ने कहा, "यह दुनिया में पहली ऐसी रैंकिंग है, लेकिन मेथडोलॉजी गलत है. आप यह नहीं कह सकते कि भारत में कोई स्कूल अच्छा नहीं है. क्राइटेरिया और डेटा में खामियां हैं, हम इसे उठाएंगे." उन्होंने कहा कि कतर एयरवेज में 30% वर्कफोर्स भारतीय है और दुनिया के 8-10% पायलट भारतीय मूल के हैं.

फ्लाइंग स्कूलों ने सफाई दी कि मौसम, एयर ट्रैफिक और रेगुलेटरी देरी भी प्रभावित करती हैं. एक ऑपरेटर ने कहा, "रैंकिंग अच्छी है, लेकिन रीजनल रियलिटी को ध्यान में रखना चाहिए." एक और ओनर ने कहा कि इससे विदेशी स्कूलों को फायदा होगा. भारतीय स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे, जिससे विदेशी मुद्रा की हानि होगी.

DGCA का क्या कहना हैः

भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनेगा. अगले दशक में हर साल 1,000-1,200 नए पायलट्स की जरूरत होगी. एक DGCA अधिकारी ने कहा, "स्टूडेंट्स को फ्लाइंग घंटों के लिए भीख मांगनी पड़ती है. रैंकिंग से कंपटीशन बढ़ेगा और सुधार होगा." DGCA ने कहा, "यह पायलट ट्रेनिंग की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी सुधारने की हमारी कमिटमेंट है, साथ ही पारदर्शी इकोसिस्टम बनाने की."

