ETV Bharat / bharat

DGCA ने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ 2025 की चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी दी

नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 2025 में चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है, जो परंपरागत मानसून अवकाश के बाद 15-16 सितंबर से शुरू होगी.

डीजीसीए ने यह मंजूरी एक संपूर्ण सुरक्षा ऑडिट और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के नेतृत्व में कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद दी, जिसमें भारत की सबसे कठिन तीर्थयात्राओं में से एक में परिचालन सुरक्षा की समीक्षा की गई.

चार धाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों तीर्थयात्री चार पवित्र तीर्थस्थलों - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, और हेलीकॉप्टर सेवाएं इन तीर्थस्थलों के दूरस्थ और ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंचने के लिए, विशेष रूप से बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए, जीवन रेखा का काम करती हैं.

सुरक्षा ऑडिट

डीजीसीए की मंजूरी 13 से 16 सितंबर तक हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, ऑपरेटर की तैयारी और सहायता सुविधाओं सहित कई गहन निरीक्षणों और ऑडिट के बाद मिली.

परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास मई-जून 2025 के दौरान हुई अनेक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद किया गया, जिसके फलस्वरूप परिचालन सुरक्षा की समीक्षा करने तथा विशिष्ट सिफारिशें करने के लिए अनेक उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया.

मंत्री राममोहन नायडू ने व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी की तथा देहरादून और दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीसीए अधिकारियों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के साथ कई समीक्षा बैठकें कीं.

मंत्री ने कहा, "सुरक्षा में किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने डीजीसीए को पूरे यात्रा सीजन के दौरान निरंतर सतर्कता बनाए रखने और औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया.