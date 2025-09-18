ETV Bharat / bharat

DGCA ने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ 2025 की चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी दी

डीजीसीए ने कड़े सुरक्षा मानदंडों के साथ 15 सितंबर से चार धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सेवाओं को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है.

Chardham Yatra
चारधाम यात्रा (@chardham_yatra1)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 9:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 2025 में चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है, जो परंपरागत मानसून अवकाश के बाद 15-16 सितंबर से शुरू होगी.

डीजीसीए ने यह मंजूरी एक संपूर्ण सुरक्षा ऑडिट और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के नेतृत्व में कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद दी, जिसमें भारत की सबसे कठिन तीर्थयात्राओं में से एक में परिचालन सुरक्षा की समीक्षा की गई.

चार धाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों तीर्थयात्री चार पवित्र तीर्थस्थलों - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, और हेलीकॉप्टर सेवाएं इन तीर्थस्थलों के दूरस्थ और ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंचने के लिए, विशेष रूप से बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए, जीवन रेखा का काम करती हैं.

सुरक्षा ऑडिट
डीजीसीए की मंजूरी 13 से 16 सितंबर तक हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, ऑपरेटर की तैयारी और सहायता सुविधाओं सहित कई गहन निरीक्षणों और ऑडिट के बाद मिली.

परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास मई-जून 2025 के दौरान हुई अनेक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद किया गया, जिसके फलस्वरूप परिचालन सुरक्षा की समीक्षा करने तथा विशिष्ट सिफारिशें करने के लिए अनेक उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया.

मंत्री राममोहन नायडू ने व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी की तथा देहरादून और दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीसीए अधिकारियों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के साथ कई समीक्षा बैठकें कीं.

मंत्री ने कहा, "सुरक्षा में किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने डीजीसीए को पूरे यात्रा सीजन के दौरान निरंतर सतर्कता बनाए रखने और औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया.

दो-स्तरीय हेलीकॉप्टर संचालन

  • चारधाम हेलीकॉप्टर संचालन दो अलग-अलग प्रारूपों में किया जाएगा.
  • देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से चार तीर्थस्थलों (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ) के लिए चार्टर सेवाएं.
  • गुप्तकाशी/फाटा/सीतापुर क्लस्टर से केदारनाथ जी के लिए शटल सेवा.
  • कुल छह हेलीकॉप्टर ऑपरेटर शटल सेवाएं प्रदान करेंगे और देहरादून से चार्टर संचालन के लिए सात ऑपरेटरों या कंसोर्टियमों को रेटिंग दी गई है.

डीजीसीए द्वारा कार्यान्वित प्रमुख सुरक्षा पहल

  • पायलट क्षमता और प्रशिक्षण गहन बनाया गया
  • चारधाम सेक्टर पर उड़ान भरने वाले सभी पायलटों के लिए अनिवार्य मार्ग जांच और आवर्ती प्रशिक्षण.
  • अति ऊंचाई पर संचालन, खराब मौसम से निपटने और चालक दल के संसाधन प्रबंधन पर विशेष जोर.
  • इस क्षेत्र में उड़ान अनुभव वाले योग्य पायलटों की ही तैनाती.
  • उन्नत उड़ान योग्यता निरीक्षण
  • यात्रा में इस्‍तेमाल होने वाले सभी हेलीकॉप्टरों का सघन उड़ान योग्‍यता निरीक्षण.
  • परिचालन सत्र के दौरान जांच की बारंबरता बढ़ाने के साथ हेलिकॉप्‍टर निर्माणकर्ता कंपनी द्वारा अनुशंसित रखरखाव का सख्ती से पालन.

परिचालन सुरक्षा उपाय

  • चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए वजन और संतुलन का सख्त पालन.
  • स्थितिजन्य जानकारी के लिए आधुनिक नेविगेशन और संचार सहायता का अनिवार्य उपयोग.
  • समर्पित सूचना प्रणाली द्वारा पायलटों के लिए वास्तविक समय अपडेट के साथ उन्नत मौसम निगरानी.
  • हवाई यातायात सेवाओं की सलाहकार क्षमता.

यात्री सुरक्षा एवं जागरूकता

  • हेलिकॉप्‍टर में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाएगी, जिसमें सीट बेल्ट का उपयोग, सुरक्षित रूप से चढ़ने/उतरने की जानकारी तथा आपातकालीन स्थिति में उठाए जाने वाले उपायों की जानकारी शामिल होंगी.
  • यात्रियों की आवाजाही में सहायता और उन्‍हें नियंत्रित करने के लिए हेलीपैड पर अतिरिक्त ग्राउंड सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती.

सुदृढ़ नियामक निगरानी

  • डीजीसीए की उड़ान परिचालन और उड़ान योग्यता टीमें जमीनी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हेलीपैडों पर तैनात की जाएंगी.
  • सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक जांच और आकलन किए जाएंगे.

एक सुरक्षित यात्रा अनुभव
अधिकारियों का कहना है कि इन उपायों से परिचालन संबंधी जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, जो इस साल की शुरुआत में हुई घटनाओं के दौरान उजागर हुए थे. डीजीसीए पूरे सीज़न के दौरान ऑपरेटरों और राज्य एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगा.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: तीन हफ्ते तक अस्थायी रोक के बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू, देखें वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

HELICOPTER SERVICESHELICOPTER OPERATIONSDGCA APPROVALDGCACHAR DHAM YATRA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.