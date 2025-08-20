ETV Bharat / bharat

1700 KM दूरी तय कर बप्पा ट्रेन से पहुंचे बिहार, 856 पकवानों का चखेंगे स्वाद - GANESH PUJA 2025

मिलिए गया के अनोखे भक्त से जिसने मुंबई से भगवान गणेश को अपने घर लाया है. जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है. पढ़ें खबर

GANPATI PUJA 2025
बप्पा का अनोखा भक्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 2:59 PM IST

5 Min Read

गया: विघ्नहर्ता जल्द ही सभी के घरों में आने वाले हैं, इसलिए भक्तों ने भी बप्पा को लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. इस साल बप्पा कुछ अलग स्टाइल में बिहार आए हैं. गणपति बप्पा ने इस बार पारंपरिक चूहे की सवारी छोड़कर ट्रेन से यात्रा की है. मुंबई से गया के लिए खास ट्रेन में उनके लिए स्थान बुक किया गया था, जो भक्तों के बीच आकर्षण का केन्द्र रहा.

गणपति बप्पा का अनोखा भक्त: गयाजी के बैरागी निवासी देवोत्तम कुमार गणपति बप्पा के अनोखे भक्त हैं. पेशे से वो मिठाई कारोबारी हैं, लेकिन इनकी भगवान गणेश के प्रति आस्था एक मिसाल है. वो मुंबई से ट्रेन के जरिए गणपति बप्पा की प्रतिमा लाते हैं. पिछले 8 सालों से लगातार वह गणपति उत्सव मना रहे हैं, जिसका सिलसिला इस साल भी जारी है.

चूहे को छोड़ ट्रेन से बिहार पहुंचे बप्पा (ETV Bharat)

मिठाई की दुकान शुरू करना चाहते थे देवोत्तम: गणेश भक्त देवोत्तम कुमार ने बताया कि मुझे 8 साल पहले मिठाई की दुकान की शुरुआत करनी थी. जिससे गणपति उत्सव पर दुकान की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया. इसके बाद एक प्रतिमा लाई गई. इस बार भी 1700 किलोमीटर की दूरी तय कर बप्पा आए हैं.

दूसरी बार नहीं रखनी थी प्रतिमा: प्रतिमा को स्थापित करके पूरी श्रद्धा से पूजा-पाठ की गई. वहीं, दूसरी बार प्रतिमा नहीं बैठानी थी, लेकिन लोगों ने कहा कि एक बार नहीं बल्कि पूजा को दोहराया जाता है. यानी कम से कम दो बार पूजा की जाती है.

GANPATI PUJA 2025
अनोखे भक्त की कहानी (ETV Bharat)

सपने में आए थे भगवान गणेश: इसके बाद दूसरी बार भी उन्होंने गणपति बप्पा की प्रतिमा बैठाई. तीसरी बार फिर गणेश जी की प्रतिमा नहीं बैठानी थी, लेकिन गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले मेरे सपने में भगवान गणेश आए थे.

41 सालों तक गणपति उत्सव मनाने का संकल्प: उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या पुत्र इस बार मुझे बाहर ही रखना है. घर में नहीं रखना है क्या. जिसके बाद मैंने सपने के संबंध में परिजनों को बताया. जिससे उन्होंने फिर से बप्पा की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही और फिर मैंने भी अगले 40-41 साल तक गणपति उत्सव मनाने का संकल्प ले लिया.

इस बार 856 भोग का लगेगा प्रसाद: गणेश भक्त देवोत्तम कुमार ने बताया कि गणपति उत्सव में पहले 56 भोग लगाया गया था, लेकिन अब धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती चली गई. 56 से 156 फिर 256 और अब इस बार 856 पकवानों का भोग बप्पा को लगाया जाएगा. उन्होंने संकल्प लिया है कि 5056 भोग लगाने तक प्रतिमा स्थापित करते रहेंगे.

GANPATI PUJA 2025
बप्पा को पिछली गणेश चतुर्थी पर लगाया था प्रसाद (ETV Bharat)

देवोत्तम करना चाहते हैं मिसाल कायम: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रमुखता से मनाया जाता है. ऐसे में हमारे बिहार के गया में भी महाराष्ट्र का एहसास कराऊं. इसे लेकर गणपति बप्पा की अद्भुत प्रतिमा लाता हूं. अब यह प्रतिमा हमारे मोहल्ले और शहर के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है.

इस बार चढ़ाया जाएगा 125 किलो का मोदक: शुरूआत में 25 किलो का मोदक का भोग गणपति बप्पा को लगाया गया था. इसके बाद 51 किलो, 75 किलो, 101 किलो और इस बार 125 किलो का मोदक गणपति बप्पा को चढ़ाया जाएगा.

GANPATI PUJA 2025
भगवान गणेश को लगाया था मोदक का प्रसाद (ETV Bharat)

बप्पा ने दिखाये कई चमत्कार: गणेश भक्त गौतम कुमार ने बताया कि कई बार विभिन्न प्रकार के संकटों से भगवान गणेश ने उबारा है. मोहल्ले वाले भी गणपति बप्पा के चमत्कार से अवगत हैं, इसलिए हम गणपति उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं.

''इस साल नवमीं बार गणपति बप्पा की प्रतिमा महाराष्ट्र से पूरे उत्साह के साथ लाई गई है, जो 27 अगस्त को चतुर्थी के दिन विराजमान होगी. प्रतिमा की कीमत का आंकड़ा नहीं लगाते हैं, लेकिन प्रतिमा काफी खास होती है. इस बार बप्पा को 856 पकवानों का भोग लगाया जाएगा और 125 किलो का मोदक चढ़ाया जाएगा''. -देवोत्तम कुमार, गणेश भक्त

GANPATI PUJA 2025
विघ्नहर्ता गणेश (ETV Bharat)

क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी?: मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा का जन्म हुआ था. गणेशोत्सव 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है. इस दौरान भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उनकी मूर्तियों को घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित किया जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं.

इस साल कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी?: साल 2025 में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में हर्ष-उल्लास के साथ मनाया जाएगा. मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त है.

गणपति पूजा 2025GANPATI BAPPA TRAIN JOURNEYगया में गणेश पूजामुंबई से ट्रेन से गणपति आए बिहारGANESH PUJA 2025

