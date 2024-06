ETV Bharat / bharat

माता वैष्णो देवी के दरबार में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाएंगे पौधे - Devotees Of Vaishno Devi Get Plants As Prasad

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jun 5, 2024, 7:22 PM IST

माता वैष्णो देवी का दरबार ( ANI )

जम्मू: जम्मू के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में हमेशा भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है. इन सबके बीच श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने एक नई पहल की शुरुआत की है. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले भक्तों को अब प्रसाद के रूप में एक पौधा मिलेगा. जिसके तहत वे तीर्थयात्रियों को हाल ही में स्थापित नर्सरी वैष्णवी वाटिका से पौधे प्रदान करने की बात कही है. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अंशुल गर्ग ने नर्सरी का शुभारंभ किया. बता दें कि, रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित, माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर जम्मू-कश्मीर में सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जहां हर साल लगभग एक करोड़ श्रद्धालु माता का दर्शन करने जाते हैं. अंशुल गर्ग ने पत्रकारों को बताया कि, बोर्ड ने पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार काम किया है और यह नई पहल उसी दिशा में एक और कदम है. उन्होंने कहा कि, नर्सरी से भक्तों को प्रसाद के रूप में पौधे बांट रहे हैं. पौधों की 40 प्रजातियों वाली नई लॉन्च की गई नर्सरी का उद्देश्य तीर्थयात्रियों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि ये पौधे तीर्थयात्रियों को मामूली कीमतों पर उपलब्ध होंगे. उन्होंने इस पहल को आगे अमरनाथ तीर्थ यात्रा तक विस्तार करने की भी बात कही. वहीं, पुणे के एक भक्त नंदन कुमार ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि, वे प्रसाद के रूप में एक पौधा पाकर काफी खुश हैं. उन्होने इस प्रसाद को एक अद्भूत पहल बताया.