उत्तराखंड में अलर्ट! चारधाम जाने वाले इन श्रद्धालुओं की होगी कोविड जांच, क्वारंटाइन का भी किया गया इंतजाम - COVID ALERT UTTARAKHAND

कॉन्सेप्ट इमेज ( (फोटो सोर्स - Getty Images) )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 26, 2025 at 6:41 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:51 PM IST 6 Min Read

देहरादून: कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया को डराना शुरू कर दिया है. भारत में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके है, जिसमें से अधिकतर मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से सामने आए है. यही नहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए तीन लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड जांच करने का फैसला लिया है. कोविड जांच के लिए एंटीजन और आरटी-पीसीआर किट खरीदने पर भी तैयारी की जा रही है. उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर रोजाना 65 से 70 हज़ार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे है, जिनमें से अधिकतर श्रद्धालु अन्य राज्यों से धामों के दर्शन करने आ रहे है. इसके चलते उत्तराखंड में कोविड के फैलने की आशंका बनी हुई है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी सीएमओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए है. खासकर देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के सीएमओ को विशेष सावधानियां बरतने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए है. स्वास्थ्य विभाग की चुनौती: उत्तराखंड में कोविड फैलने की आशंका हो देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग पर जोर रहा है, लेकिन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती यही है कि जिलों के पास पर्याप्त मात्रा में एंटीजन और आरटी-पीसीआर किट उपलब्ध नहीं है. दरअसल, साल 2022 के बाद कोरोना के मामले बेहद कम हो गए थे. ऐसे में उस दौरान प्रदेश में मौजूद अधिकतर एंटीजन और आरटी-पीसीआर किट एक्सपायर हो चुके है, लेकिन जो किट एक्सपायर नहीं हुई है, उसका अभी इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन राज्य में इतनी मात्रा में किट नहीं है कि अधिक से अधिक लोगों की सैंपलिंग की जा सके, क्योंकि बदलते मौसम के बीच सर्दी जुकाम होना आम बात है और कोविड के लक्षण भी यही है. स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से प्रदेश भर के सभी सीएमओ के निर्देश जारी किए गए है. (ETV Bharat) सीएमओ से मांगी गई जानकारी: कोविड की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य निदेशालय ने प्रदेश के सभी सीएमओ से उनके जिलों में मौजूद एंटीजन और आरटी-पीसीआर किट की जानकारी मांगी है. ऐसे में अभी तक कुछ जिलों के सीएमओ ने उनके जिले में मौजूद किट की जानकारी भी भेज दी है, जिसके तहत टिहरी जिले में करीब 450 एंटीजन किट

चमोली जिले में करीब 200 एंटीजन किट

पिथौरागढ़ जिले में करीब 650 एंटीजन किट उपलब्ध है.

