हैदराबाद : शहर के खैरताबाद इलाके में स्थापित भगवान गणेश की 69 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

बारिश के बाद भी यहां पर भक्तों का हुजूम था. वहीं भक्त गणपति के दर्शन के लिए कतार में लगे रहे. खैरताबाद गणेश विश्वशांति महाशक्ति गणपति के रूप में दर्शन दे रहे हैं.

69 फीट ऊंचे और 28 फीट चौड़े गणेश जी की मूर्ति देखने में बहुत ही मनमोहक है. खैरताबाद गणेश जी के दाईं ओर देवी श्रीवासवी कन्यका परमेश्वरी और बाईं ओर खैरताबाद की ग्राम देवी गजलम्मा विराजमान हैं.

तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और उनकी पत्नी ने गणेश की प्रथम पूजा में भाग लिया.

कड़ी चौकसी: मंडप के चारों ओर 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा लगभग 600 पुलिसकर्मियों के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बड़े गणेश के दर्शन किए.

उन्होंने कहा, "पिछले 71 वर्षों से मंडप आयोजक यहां भव्य व्यवस्था करते रहे हैं ताकि महागणपति का आशीर्वाद सभी पर बना रहे. खैरताबाद के भगवान गणेश सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित न रहें, बल्कि तेलंगाना के लोगों के लिए भी सुख-समृद्धि लेकर आएँ। राज्य भर में अच्छी बारिश हो और दूध की फसलें अच्छी हों. नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो."

महिला ने दिया बच्चे को जन्म : वहीं खैरताबाद के गणेश मंदिर में खिलौने बेचने वाली एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया. महिला का इलाज पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया.

डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा ठीक हैं. महिला की पहचान राजस्थान की रेशमा के रूप में हुई है. उसने कहा कि वह बच्चे को भगवान गणेश का प्रसाद समझकर ग्रहण करेगी.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर विनायक चतुर्थी उत्सव धूमधाम से मनाया. मुख्यमंत्री अपनी पत्नी गीता, बेटी, दामाद और पोते के साथ इसमें शामिल हुए. विशेष पूजा के बाद, मुख्यमंत्री और अन्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया.

