ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: पूर्णागिरि धाम मार्ग पर बाटनागाड़ नाले ने दिखाया रौद्र रूप, फंसे 5000 तीर्थ यात्रियों को किया गया रेस्क्यू - CHAMPAWAT HEAVY RAIN

बाटनागाड़ नाले ने दिखाया रौद्र रूप ( Photo-Information Department )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 19, 2025 at 7:42 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 7:51 AM IST 3 Min Read

चंपावत (उत्तराखंड): पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों के लिए आफत बनी. हजारों श्रद्धालु बाटनागाड़ बरसाती नाले में भारी मलबा आने से फंस गए. जिसके बाद टनकपुर तहसील प्रशासन ने एसडीएम आकाश जोशी के नेतृत्व में अभियान चलाकर यात्रा मार्ग में फंसे 5 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर उनके गंतव्य को रवाना किया है. यात्रा मार्ग में फंसे तीर्थ यात्रियों की भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई गई. जबकि टनकपुर से पूर्णागिरि धाम जाने वाला मार्ग बाटनागाड़ बरसाती नाले के पास अभी भी बंद है. भारी बारिश बनी आफत: पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. बारिश के कारण टनकपुर पूर्णागिरि यात्रा मार्ग पर बरसाती बाटनागाड़ नाला उफान पर है. बरसाती नाले में आए मलबे से यात्रा मार्ग में आवाजाही बाधित हो गई. जिससे हजारों तीर्थ यात्री मार्ग पर फंस गए. वहीं टनकपुर एसडीएम आकाश जोशी के नेतृत्व में एसडीआरएफ, पुलिस, फायर व राजस्व टीम द्वारा यात्रा मार्ग पर 5 हजार से अधिक तीर्थ यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर उनके गंतव्य को रवाना किया गया. बाटनागाड़ नाला उफान पर आने से फंसे श्रद्धालु (Photo-Information Department)

Last Updated : June 19, 2025 at 7:51 AM IST