रांची में दुर्गोत्सव की धूम, गज पर होगा माता का आगमन, मां के इन नौ रूपों की पूजा करने से पूरी होती है हर मनोकामना
शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ शुरू हो चुका है. जिसमें मां के अनकों रूपों की पूजा होगी.
Published : September 22, 2025 at 1:56 PM IST
रांची: पूरे देश में शारदीय नवरात्रि का पर्व, श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है. सोमवार सुबह से ही देवी मां के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया है. ये महाअनुष्ठान 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें मां के अनकों रूपों की पूजा होगी. मां के नौ रूपों की विशेष पूजा के कारण ही इन्हें 'नवदुर्गा' भी कहते हैं.
तो आइये जानते हैं कि मां के जिन स्वरूपों की पूजा होती है, वह है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, और सिद्धिदात्री. इन स्वरूपों में वो आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है, जो मनुष्य को सही रास्ते पर चलने का सामर्थ्य प्रदान करता है.
शुद्ध मन से मां की करें आराधना
दुर्गोत्सव में श्रद्धालु शुद्ध मन से मां की आराधना करें तो उन्हें मनोवांछित फल जरूर मिलेगा. ईटीवी भारत से बातचीत में ज्योतिष पं. मिथिलेश कुमार पांडे कहते हैं कि मां के इन रूपों की जो श्रद्धालु अर्चना करेगा, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. इस दौरान वह निराधार या फलाहार पर भी नवरात्र के दौरान रह सकते हैं.
"इस बार मां हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो धन धान्य से भरा होगा. हालांकि मां बाद में डोली पर जा रही है तो थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है. इसके बावजूद मां शक्ति स्वरूपा है और अपने भक्तों पर हर वक्त कृपा बनाकर रखती है. इसलिए चिंता की बात नहीं है. 30 सितंबर को निशा पूजा होगी उसके बाद एक अक्टूबर को हवन होगा और जो भक्तों के लिए खास है:" - पं. मिथिलेश कुमार पांडे, ज्योतिष
