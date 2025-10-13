ETV Bharat / bharat

जगन्नाथ मंदिर में धोती पहनकर पूजा करने आए श्रद्धालुओं को प्रवेश से रोका गया, जानिए वजह

श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने आये श्रद्धालुओं की एक टोली के वस्त्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

Shree Jagannath Temple
इसी धोती के पहनने का विरोध किया गया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
पुरी: ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने आये श्रद्धालुओं की एक टोली के वस्त्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इन श्रद्धालुओं को कथित तौर पर सेवादारों ने प्रवेश करने रोक दिया. मंदिर के सेवादारों का कहना था कि उन श्रद्धालुओं के वस्त्र से उनलोगों की आस्था को ठेस पहुंची है. एक अन्य श्रद्धालु ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

धोती को लेकर विवादः

वीडियो में दिख रहा है मंदिर के कुछ कर्मचारियों ने कुछ भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं. वे सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश के लिए लगी बैरिकेड के पास खड़े थे. उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ की छवि वाली धोती पहन रखी थी. एक सेवक ने उनके इस पोशाक का विरोध किया. इसके बाद उन भक्तों को मंदिर के प्रवेश द्वार से लौटा दिया गया. उसके वस्त्र को लेकर चर्चा हो रही है.

सेवादारों की क्या थी आपत्तिः

श्री मंदिर के वरिष्ठ सेवायत गौरहरि प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, महाप्रभु श्रीजगन्नाथ की तस्वीर वाली धोती पहनना उचित नहीं है. इस धोती में पैरों के पास महाप्रभु का चित्र था. महाप्रभु के प्रति यह कैसा सम्मान है? उन्होंने कहा कि भक्तों को श्री मंदिर आते समय शालीन वस्त्र धारण करने चाहिए. अन्यथा, अन्य भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है.

फूलदार वस्त्र पहन की सलाहः

श्री मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए शालीन वस्त्र पहनने के नियम हैं. हैम पैंट, फटी हुई जींस और छोटे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध है. वरिष्ठ सेवायत गौरहरि प्रधान ने कह अगर आप अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, तो श्री मंदिर की पवित्रता बनी रहेगी. भक्त एक अच्छा अनुभव लेकर लौटेंगे. इसलिए, पुरुष और महिला दोनों को ही फूलदार वस्त्र पहनकर आना चाहिए.

