पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में यूपी के श्रद्धालु को पुलिस ने पकड़ा, जानें क्या है मामला - PURI JAGANNATH TEMPLE

पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में चढ़ने की कोशिश कर रहे उत्तर प्रदेश के एक श्रद्धालु को पुलिस ने दबोच लिया.

A person from UP was caught while climbing Sri Jagannath Temple
श्री जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ते समय यूपी का एक व्यक्ति पकड़ा गया (EETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 5:50 PM IST

पुरी: ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ते समय एक व्यक्ति को शुक्रवार को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में हुई है.

इस बारे में पुरी के पुलिस अधीक्षक पिनाक मिश्रा ने बताया कि व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी मनोज सिंह के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि वह धोती पहनकर मंदिर में घुसा और मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया.

जगन्नाथ मंदिर पुलिस (जेटीपी) ने उस व्यक्ति को मंदिर पर चढ़ते हुए देखा और उसे सिंहद्वार थाने ले गई. एसपी ने बताया कि व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और उसके इरादों का पता लगाया जा रहा है. हालांकि उसका कहना है कि उसने भावना में आकर उसने मंदिर पर चढ़ने की कोशिश की थी.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मंदिर पर लोगों के चढ़ने की कुछ खबरें सामने आई हैं. इससे पहले सोलह अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची के एक व्यक्ति को पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने की कोशिश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने बताया कि पंचम महोत नाम का यह व्यक्ति 12वीं सदी के इस मंदिर के दक्षिणी हिस्से में करीब पांच से सात फुट ऊपर तक चढ़ गया था, तभी श्री जगन्नाथ मंदिर पुलिस (जेटीपी) के कर्मियों ने उसे रोक लिया.

इस मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद बताया था कि व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी. ऐसी ही एक अन्य घटना में, ओडिशा के गंजाम के एक व्यक्ति ने भी मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया था.

वहीं नौ जुलाई को, चार युवक ऊंची मेघनाद पचेरी (मंदिर की चारदीवारी) पर चढ़ गए और मंदिर परिसर में घुस गए थे. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा, "हम मंदिर प्रशासन को सुझाव देंगे कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मंदिर परिसर में कुछ स्थानों पर प्रतीक चिह्न लगाए जाएं."

