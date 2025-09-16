बिहार में दर्दनाक हादसा! गयाजी जा रहे मध्य प्रदेश के 38 श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत
कैमूर के ओवर ब्रिज पर बस-ट्रक की भीषण टक्कर हुई है. बस के 38 यात्री मध्य प्रदेश से गया जा रहे थे. एक की मौत.
Published : September 16, 2025 at 10:09 AM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में महुअरिया ओवर ब्रिज के पास सोमवार देर रात एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण हादसे में बस में सवार खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही दुर्गावती पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.
बस में सवार थे मध्य प्रदेश के 38 यात्री: प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई बस में कुल 38 यात्री सवार थे. ये सभी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बनारस के काशी होते हुए बिहार के गया जी में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए जा रहे थे. बस में 14 महिलाएं और 24 पुरुष शामिल थे. यह यात्रा धार्मिक उद्देश्य से की जा रही थी.
मृतक की हुई पहचान: हादसे में मृत व्यक्ति की पहचान महेश वर्मा (30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेशबार गांव का निवासी था. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
पुलिस और एनएचएआई की त्वरित कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही दुर्गावती पुलिस और एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. एनएचएआई की टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को सड़क के किनारे हटाने का काम शुरू किया, ताकि यातायात व्यवस्था बहाल हो सके. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर?: घटनास्थल पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि महुअरिया ओवर ब्रिज के पास बस और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं. उन्होंने कहा कि सभी यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और गया में पितृपक्ष के लिए जा रहे थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश जारी है.
"महुअरिया ओवर ब्रिज के पास बस और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल है. यात्री मध्य प्रदेश से गया जा रहे थे."- अजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर
क्या कहता है बस चालक?: पुलिस इस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है. बस चालक धर्मेंद्र साह ने बताया कि महुअरिया ओवर ब्रिज के पास सोमवार देर रात बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है.
"सभी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बनारस के काशी होते हुए बिहार के गया जी में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने जा रहे थे. ट्रक ने अचानक से टर्न लिया जिस वजह से हादसा हुआ है."- धर्मेंद्र साह,बस चालक
