ETV Bharat / bharat

नीतीश कुमार की ड्राइविंग में पलट सकती है बीजेपी सरकार, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2500 : देवेंद्र यादव - DEVENDRA YADAV ON BIHAR

बिहार में इस बार कांग्रेस बदले अंदाज में दिख रही है.इस बारे में बिहार प्रभारी और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने खास बात की.

Devendra Yadav on Bihar
नीतीश कुमार की ड्राइविंग में पलट सकती है बीजेपी सरकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 5:32 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 5:40 PM IST

15 Min Read

रायपुर : देश में बिहार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है. खास तौर से चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार में रैलियां और सभाएं की है उसके बाद वहां का सियासी पारा बढ़ने लगा है. हालांकि रैली के बाद कई तरह की राजनीति भी शुरू हुई. अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सचिव और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बिहार चुनाव और कांग्रेस की रणनीति को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी.

नीतीश के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना : नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं. एनडीए के पास फिलहाल नीतीश से बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है.लिहाजा देवेंद्र यादव ने सबसे पहली बात नीतीश कुमार पर ही कही.देवेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दबाव में हैं. हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फट ना जाएं. जिस तरह की ड्राइविंग सीट से नीतीश जी चल रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं केंद्र की भाजपा सरकार पलट न जाए. देवेंद्र यादव ने कहा कि इस बार 2025 में बिहार से नीतीश और भाजपा सरकार की विदाई तय है. कांग्रेस बहुत मजबूती से बिहार में अपने को स्थापित कर रही है और चुनाव में इसके बेहतर परिणाम पार्टी को मिलेंगे.

नीतीश कुमार की ड्राइविंग में पलट सकती है बीजेपी सरकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बिहार में एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को आप लोगों ने चर्चा मिला दिया है. बिहार के क्या रणनीति तय कर रही कांग्रेस

बिहार में कांग्रेस की तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के सचिव और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि बिहार की माटी में बहुत दम है. देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले दो दशक से हमारी बहुत सक्रियता बिहार में नहीं रही है. लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी सक्रियता बिहार में बहुत ज्यादा हुई है. इसके पीछे हमारे नेता राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है. राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की भावना से अपनी उपस्थिति दे रहे हैं. बिहार को वैसे भी सामाजिक न्याय की धरती कहा जाता है. बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसका भारत की इतिहास में किसी भी क्रांति से जोड़ा जाता है. बिहार ऐसा राज्य है अगर पूरे देश में धर्म की स्थापना की बात कही जाए तो अभी बिहार से ही हुई है. बिहार में हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं और बिहार कांग्रेस को लोग अपना भी रहे है.

बिहार कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है. बिहार ने कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ा. पुराने कांग्रेसियों का कहना है कि बिहार पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में ध्यान नहीं दिया. बिहार में अपनी राजनीति के लिए आप एक ऐसी पार्टी के साथ जाकर बैठ गए जिसका राजनीतिक आधार ठीक नहीं माना जाता है.

देवेंद्र यादव ने कहा कि समय काल के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ा घटाया जाता है. इंडिया गठबंधन के हमारे जितने दल शामिल हैं हम सब का सम्मान करते हैं. सब मिलकर फासीवादी ताकतें हैं जो अंदर कहीं ना कहीं तनाव की राजनीति की कोशिश कर रही है. उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं. जहां तक कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस की स्वीकार्यता बिहार के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. हमारे नेता राहुल गांधी के साथ लोग चलना चाह रहे हैं. न्याय के साथ सामाजिक न्याय की बात करने वाला कोई मजबूरी से खड़ा है तो राहुल गांधी है जो बिना डरे सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं.

बिहार की जनता राहुल गांधी के साथ चलना चाह रही है. लेकिन राहुल गांधी जिसके साथ चलना चाह रहे हैं उस पर कई सवाल है.

कांग्रेस पार्टी के सचिव और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के सभी लोग एक साथ खड़े हैं. देश में सांप्रादायिक ताकत वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो शाखाएं हैं जो हमारे देश को दो टुकड़ों में बांटना चाहते हैं. ऐसी ताकतों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ मजबूती से राहुल जी के साथ खड़े हैं.

देवेंद्र जी सीधा सवाल, बिहार में जो हुआ उसमें मंच आपका, सवाल आपका. वहां से ऐसी भाषा बोली जाती है. सवाल है बिहार पर कांग्रेस ने नियंत्रण खोया है या फिर उनके मंच से कही जाने वाली बातों से कांग्रेस ने नियंत्रण खो दिया है

इस बारे में देवेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में हमारी यात्रा 15 दिनों तक चली है. इसको लेकर तीन चार हजार स्थानों पर लोगों ने राहुल गांधी के स्वागत के लिए मंच तैयार किया और वहां अपने तरीके से तैयारी की थी. जिस मंच की बात हो रही है, ना वह मंच हमारा था, ना उस पर बैठे हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी थे. ना तो कांग्रेस का कोई वर्कर था और ना ही हमारे कोई शीर्ष नेता उस मंच पर गए थे.अब जो बात आती है किसी अभद्र टिप्पणी की. अभद्र टिप्पणी कोई किसी के बारे में करें कांग्रेस का विचार उसका विरोध करता है. गांधी का विचार उसका विरोध करता है. अंबेडकर का विचार उसका विरोध करता है. जब वह मंच से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, तो हम इस पर क्या कह सकते हैं.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है. मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं अभद्र टिप्पणी जिसने भी किया गलत किया. मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन वोट चोरी के मामले पर इस देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोल रहा है, इस बात का भी सवाल है. लोगों के अंदर जो डर है भारतीय जनता पार्टी को लोगों को ये स्पष्ट करना चाहिए. कल ही एक शिक्षक को बिहार में गोली मार दी गई. उस पर बंद क्यों नहीं बुलाया जाता है. रोज लोगों को जाति के आधार पर पीटा जाता है, बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उस पर क्यों नहीं बोला जाता है. यह राजनीति नहीं है जनता इसे समझती हैं.

मंच से कही गई बात और वोट चोरी राजनीति को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता. दरअसल बीजेपी के नेताओं का यही कहना था कि कांग्रेस का कोई जिम्मेदार नेता इसका खंडन नहीं किया.

मंच से गाली देने के मामले पर बीजेपी ने क्या किया. बीजेपी ने अगले दिन आकर कांग्रेस भवन में घुसकर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, गाड़ियां तोड़ी, लोगों का सिर फोड़ा. यह क्या है. आप हिंसा करके किसको क्या दिखाना चाहते हैं. यह देश अंबेडकर का है. यह देश नेहरू का है. गौतम बुद्ध महावीर का है. जिन्होंने हमेशा शांति का मार्ग सिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाते हैं. भारतीय जनता पार्टी लाठी, डंडा, खून खराबा पर उतर आती है.

देवेंद्र जी आपने बिहार का दौरा किया. राहुल गांधी के लिए पूरी तैयारी आप ने की इस दौरान बिहार में कितना विकास आप को दिखा.

कांग्रेस पार्टी के सचिव और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पीछे है. कहा जाता है कि स्पष्ट रूप से करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनका आज भी 5 हजार 6 हजार की आय के नीचे जीवन यापन होता है. सरकारी स्कीम, सरकारी फार्मूले और सरकारी तंत्र के चलने के तरीके से बिहार बहुत प्रभावित है. मेरा यह मानना है कि बिहार में आर्थिक उन्नति की रोजगार और पलायन की बहुत बड़ी समस्या है. आर्थिक उन्नति लोगों को मिलनी चाहिए. रोजगार मुहैया होना चाहिए. पलायन रुकना चाहिए और औद्योगिकीकरण होना चाहिए. नीतीश जी ने इस पर कोई बड़ा काम किया नहीं.

बिहार कांग्रेस प्रभारी से अगर यह बात पूछा जाए और उत्तर भी मांगा जाए लंबे समय तक आप बिहार चलाएं. राजद के साथ चलाएं .सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं. बिहार में मॉडल क्या रखा. नीतीश कुमार कह रहे हैं हम आकर की चीजों को बदलाव किया. कांग्रेस ने कुछ किया नहीं सिर्फ लालू को प्रमोट किया.

कांग्रेस पार्टी के सचिव और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर पिछली बात को छोड़ दिया जाए तो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सरकार में है. हम बहुत कम समय के लिए सरकार में गए और हमने शिक्षकों की भर्ती कराई. हमने रोजगार दिया. बीस बाइस साल से एक व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है, एनडीए गठबंधन के डबल इंजन की सरकार पता नहीं कितने इंजन की सरकार से चल रही है. 11 साल से मोदी जी हैं भाषण देते हैं. बिहार का कितना अपमान किया जाता है, मैं अपमान ही कहूंगा. कितना करोड़ चाहिए, यह पूछा जाता है. आदमी का तिरस्कार करके 1 लाख, डेढ़ लाख दूंगा. यह कहा गया था लेकिन कहां चला गया. सरकार बना लिए जिम्मेदारी खत्म. भारतीय जनता पार्टी का यह सिर्फ नैरेटिव है. 11 साल से यह सिर्फ सेट किया जा रहा है. नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं. देश में मोदी की सरकार चल रही है और वो भी नीतीश कुमार के रहमो करम पर चल रही है.उसके बाद भी कोसने का काम कांग्रेस को ही करना है.

जब आपको यह पता था कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति सही ढंग से गाड़ी नहीं चल रह तो अपने नीतीश कुमार का समर्थन करने क्यों चले गए क्या आपको सत्ता चाहिए थी.

कांग्रेस पार्टी के सचिव और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार में आकर सामाजिक न्याय की स्थापना करना, रोजगार मुहैया कराना, यह कोई गलत बात नहीं है. हम सत्ता में राजनीतिक दल हैं हम आने वाले समय में भी सत्ता में आएंगे. सामाजिक चेतना, सामाजिक न्याय और लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए आएंगे, यहां देश के सरकार में लोग 11 साल से भाषण दे रहे हैं. इंडिया गठबंधन के हमारे जो घटक दल हैं वह सभी एकजुट को होकर निर्णय लिया गया था.

जिस ड्राइविंग सीट की बात आप कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की ड्राइविंग कब बेहतर थी,जब आपके साथ थे तब या वर्तमान समय में. आपको ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार की ड्राइविंग ठीक नहीं है. तो आप लोगों ने उन्हें छोड़ क्यों दिया.

देवेंद्र यादव ने कहा कि अभी नीतीश कुमार जी ड्राइविंग कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कहीं गलती से एक्सीडेंट ना हो जाए और भाजपा पार्टी में पलटी हो जाए. परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है. नीतीश कुमार की ड्राइविंग में भाजपा पलटी खा सकती है. मेरा मानना अलग है. लेकिन परिस्थितियां ठीक नहीं है. भाजपा और नीतीश जी के बीच जो चल रहा है वह लोगों के बीच आ चुका है. बहुत खींचतान चल रही है. बड़ा भाई छोटा भाई एक दूसरे को बोल देते हैं कि बिहार में हम बड़े भाई हैं. देश में आप बड़े भाई हैं. लेकिन एक दूसरे को भाई मानने में बहुत बड़ी खाई आ चुकी है. नीतीश कुमार के पार्टी को बहुत दबाया जा रहा है..पता नहीं कब नीतीश बाबू फट जाए. नीतीश बाबू इस दबाव से फट जाए और देश में भाजपा की सरकार गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है.ऐसी परिस्थितियों बन रही है.

2015 में जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया था तो राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेता बिहार पहुंचे और बोले थे कि अब यह गठबंधन नहीं टूटेगा. लेकिन गठबंधन टूट गया. अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दबए जा रहे हैं क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को वहां से निकलने का काम करेगी.

मुझे नीतीश कुमार जिस तरह से दिख रहे हैं वो बहुत परेशान दिख रहे हैं. नीतीश कुमार बहुत विपत्ति में दिख रहे हैं. एक तो सरकारी तंत्र उनसे छीन लिया गया है दूसरा उनकी राजनीतिक शक्ति छीनने की तैयारी है. बिहार में उन्होंने जो अपनी मजबूती बना कर रखी थी कि मैं इतनी सीटों पर लडूंगा, मेरे इतने विधायक लड़ेंगे वह भी छीन रहे हैं. नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये है कि वो जाएंगे कहां, यह सबसे बड़ी परेशानी है.अगर नीतीश कुमार आते हैं तो इस पर इंडिया गठबंधन जरूर विचार करेगा.

बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर दिया है नीतीश कुमार के सामने आपका चेहरा कौन है.

कांग्रेस पार्टी के सचिव और बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन हमारा चेहरा है. यह पूछे जाने पर कि नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा हैं. देवेंद्र यादव ने कहा कि अभी तक एनडीए के किसी ने भी नहीं कहा है कि नीतीश कुमार उनका चेहरा है. किसी ने कोई घोषणा नहीं की है. नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे यह किसी ने नहीं कहा है.नीतीश कुमार चेहरा हैं इसे अमित शाह और मोदी जी ने नहीं कहा. चिराग पासवान अभी दो महीना पहले कह रहे थे कि वह पूरी सीट पर लड़ेंगे. डरेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं चाचा को इस बार. नीतीश कुमार चेहरा हैं यह NDA पहले बताएं हमारा चेहरा कौन है ये हम बता देंगे.

बिहार में इस बार कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी.

बेरोजगार युवाओं को रोजगार, बिहार का विकास, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था ,अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और पलायन खिलाफ बेहतर रोजगार के अवसर बिहार के लोगों को मिले यह हमारे इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता होगी. स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो इलाजों लोगों का ठीक से हो यह हमारे प्राथमिकता है. स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाएं मॉडल रूप में बने यह हमारी प्राथमिकता है. महिलाओं को शक्ति दिया जाए. 2500 रुपया प्रति महिला को बिहार इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जाएगा हमारी सरकार बनने पर. इसके अलावा भ्रष्टाचार जो चरम पर है उसे भी हम खत्म करेंगे. दो दशक से बैठे हैं वे भ्रष्टाचार के पैसे से बहुत मोटे हो गए हैं. अभी तो उनके नेताओं को जनता भगाने और दौड़ने लगी है. बिहार में बिहारी का राज लाना है इंडिया गठबंधन की सरकार लाकर के बिहारी का सम्मान लाना है बिहार की भावना के अनुसार बिहार को चलना है.

बिहार के युवाओं को देवेंद्र यादव का संदेश : मेरा बिहार युवाओं से यही कहना है कि मैं आप लोगों के साथ लगातार रहा हूं. मेरा अनुभव अभूतपूर्व रहा है. आप मेहनती हो, संघर्षशील हो और भावनात्मक रूप से भी आपके अंदर भावना दिखती है, बस यही कहूंगा कि अपने समय का उपयोग करो, राजनीति हो यह आपका व्यक्तिगत जीवन आप लगातार आगे बढ़िए. आप सोसाइटी में बेहतर काम करके भी लीडर बन सकते हो.आपको आगे बढ़ाने के लिए हमारी शुभकामनाएं, सरकारी तंत्र और राजनीतिक पार्टी के नाते मैं ये कह रहा हूं कि बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी मिले. सरकारी हिस्सेदारी मिले. यह राजनीतिक पार्टी होने के नाते मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं और इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे.


2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

B से बीड़ी, B से बिहार.. केरल कांग्रेस के x पर बवाल, BJP बोली- बिहारियों का अपमान

'विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में?' पीएम मोदी पर लालू का बड़ा हमला

Last Updated : September 5, 2025 at 5:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVENDRA YADAVनीतीश कुमारदेवेंद्र यादवBJP GOVERNMENT CAN BE OVERTURNEDDEVENDRA YADAV ON BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.