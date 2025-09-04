नई दिल्लीः देश की आर्थिक धड़कन कही जाने वाली भारतीय रेलवे प्रतिदिन ढाई करोड़ से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. आम जनता के जीवन से जुड़ी इस व्यवस्था में सुधार और विकास को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस (एनएफआईआर) लगातार आवाज उठाता रहा है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में फेडरेशन के अध्यक्ष गुमान सिंह व उपाध्यक्ष वीसी शर्मा ने यात्रियों और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से अपनी बातें रखी.

एनएफआईआर अध्यक्ष गुमान सिंह ने कहा कि देश की अधिकतर आबादी रेल यात्रा पर निर्भर है. ऐसे में रेलवे की सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है. रेलवे का विकास होगा तो यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि रेल का निजीकरण रोकना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है. गुमान सिंह ने समझाया कि रेल कर्मचारियों के भीतर यह भावना होती है कि मेरी रेल, मेरा देश. इसलिए कर्मचारी पूरी निष्ठा से काम करते हैं. लेकिन निजीकरण यानी ठेकेदार का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, सेवा की गुणवत्ता पर वह काम नहीं करता है.

प्राइवेटाइजेशन रोकना बड़ी जिम्मेदारी- एनएफआईआर अध्यक्ष गुमान सिंह (ETV Bharat)

गुमान सिंह का मानना है कि प्राइवेटाइजेशन से रेलवे कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा. साथ ही रेल सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. जब ठेकेदारी व्यवस्था आएगी तो पैसा बचाने की होड़ में सेवा प्रभावित होगी. NFIR अध्यक्ष ने बातचीत में यह भी कहा कि रेलवे न सिर्फ यात्रियों के लिए, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है. यह सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, जो देश की अर्थव्यवस्था व लोगों की आवाजाही को सीधे प्रभावित करता है. उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट बहाल करने की मांग पर कहा कि यह केवल यूनियन का विषय नहीं है, बल्कि सांसदों, विधायकों और जन प्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है कि वे सरकार पर दबाव बनाएं और इस सुविधा को दोबारा लागू कराएं.

आठवें वेतन आयोग का मुद्दाः एनएफआईआर के उपाध्यक्ष वीसी शर्मा ने रेलवे कर्मचारियों व पेंशनभोगियों से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाते हुए कहा; ''रेलवे में लंबित रिक्तियों को जल्द भरा जाना चाहिए. पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) को फिर से लागू होनी चाहिए.'' साथ ही उन्होंने आठवें वेतन आयोग को लेकर कहा कि सरकार ने 16 जनवरी को आठवां पे कमीशन घोषित किया, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी. जब तक कमेटी नहीं बन जाती है तब तक इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाएगा. हमारी मांग है कि जल्द कमेटी गठित कर आयोग का काम शुरू किया जाए.

एनएफआईआर के उपाध्यक्ष वीसी शर्मा ने रेलवे कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए (ETV Bharat)

महंगाई व रात्रि भत्ते का मुद्दाः महंगाई भत्ते पर बोलते हुए उपाध्यक्ष वीसी शर्मा ने कहा कि एनएफआईआर ने वर्ष 1964 में संघर्ष कर महंगाई भत्ते का फार्मूला बनवाया था. कोविड-19 के दौरान महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था, जिसे जल्द जारी करने की मांग है. उन्होंने रात्रि भत्ता व बोनस से जुड़े मुद्दे भी उठाए. उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी रात में काम करते हैं उन्हें रात्रि भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन उच्च वेतन वाले कर्मचारियों पर बैन लगा हुआ है. इसके साथ ही आज जो बोनस दिया जा रहा है, वह न्यूनतम वेतन से कम है. यदि न्यूनतम वेतन 18 हजार है तो बोनस 10 से 12 हजार ही दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है.

नियमित भर्ती का मुद्दाः वीसी शर्मा ने कहा; ''रेलवे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है क्योंकि ट्रेनें लगातार बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही है. ऐसे में नियमित स्टाफ की भर्ती बेहद जरूरी है.'' उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि नए वेतन आयोग में जीएसटी के पहलू को भी शामिल किया जाना चाहिए. आज कर्मचारी वेतन से इनकम टैक्स भी देता है और हर चीज पर जीएसटी भी भरता है. ऐसे में असली वेतन उसकी जरूरतों के मुताबिक नहीं बचता है. जीएसटी को ध्यान में रखते हुए पे कमीशन की नीति होनी चाहिए.

