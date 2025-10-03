ETV Bharat / bharat

देवरगट्टू बन्नी उत्सव: पारंपरिक लाठी-डंडों की लड़ाई में खून-खराबा, 2 की मौत, 100 से ज्यादा घायल

जैसे ही मूर्तियों को जुलूस के रूप में निकाला गया, दोनों पक्षों के बीच झड़पें शुरू हो गईं. स्थानीय लोगों द्वारा सदियों पुरानी परंपरा मानी जाने वाली यह झड़प जल्द ही हिंसा में बदल गई. प्रतिभागियों पर लाठियाँ बरसाई गईं, उनके सिर फोड़ दिए गए और जमीन खून से लथपथ हो गई.

इस आयोजन का मुख्य आकर्षण लाठी-युद्ध (बन्नी उत्सव) है जो ग्रामीणों के समूहों के बीच होता है. यह पारंपरिक रूप से मूर्तियों पर कब्जा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. एक तरह से रस्म वाली लड़ाई के तौर पर शुरू होने वाला यह संघर्ष अक्सर हिंसक हो जाता है. इसमें लाठी-डंडों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

मध्यरात्रि अनुष्ठान खूनी खेल में हुआ तब्दिल हर साल दशहरे की मध्यरात्रि में, अलुरु मंडल में देवरागट्टू के पास पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर उत्सव का केंद्र बन जाता है. देवताओं मलम्मा और मल्लेश्वर स्वामी का दिव्य विवाह संपन्न होता है, जिसके बाद मूर्तियों को रोशनी और भक्ति मंत्रों के बीच पडलगट्टू, रक्षापद, शमी वृक्ष और एडुरुबसवन्ना मंदिर जैसे क्षेत्रों से एक भव्य जुलूस के रूप में ले जाया जाता है.

कुरनूल: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में इस साल सदियों पुराने देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया. दशहरे की मध्यरात्रि को हर साल होने वाली पारंपरिक लाठी-युद्ध एक बार फिर हिंसक हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. जिला प्रशासन के व्यापक प्रबंधों और भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद, हिंसा को रोका नहीं जा सका.

उत्सव के दौरान दो लोगों की मौत, घायल

भीषण झड़पों में दो लोगों की जान चली गई, जबकि लगभग 100 लोग घायल हुए हैं. घायलों में कम से कम पांच की हालत गंभीर बताई गई है. घायलों को तुरंत इलाज के लिए अदोनी सरकारी अस्पताल ले जाया गया. इस दुखद परिणाम ने एक बार फिर बन्नी उत्सव के हिंसक पक्ष को सुर्खियों में ला दिया है.

पुलिस और अधिकारी हिंसा रोकने में नाकाम

आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने की बार-बार की गई अपीलों के बावजूद, लाठी-डंडों की सदियों पुरानी प्रथा पिछले कुछ वर्षों में लगातार खून-खराबे का कारण बनी है. इस साल, जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए 700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था.

अधिकारियों ने भीड़ पर नजर रखने के लिए देवरगट्टू के आसपास सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी भी लगाई थी. फिर भी, हिंसा को रोकने के सभी एहतियाती उपाय नाकाम रहे. हजारों श्रद्धालुओं के सामने झड़पें बेकाबू हो गईं, जिससे पुलिस बेबस हो गई.

कई लोगों ने देखा रक्तपात

बन्नी उत्सव न केवल आंध्र प्रदेश से, बल्कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक से भी भक्तों को आकर्षित करता है. इस वर्ष भी हजारों भक्त मध्यरात्रि के अनुष्ठानों को देखने के लिए उत्सुक होकर देवरगट्टू में उमड़ पड़े. लेकिन उत्सव का माहौल तब गमगीन हो गया जब भक्त लाठी-डंडों की लड़ाई को अराजकता, रक्तपात और जान-माल के नुकसान के रूप में देखते रहे.

देवरगट्टू बन्नी उत्सव का इतिहास

माना जाता है कि बन्नी उत्सव की लाठी-युद्ध की जड़ें पौराणिक कथाओं में हैं. किंवदंती के अनुसार, मलम्मा और मल्लेश्वर स्वामी ने इस क्षेत्र में राक्षसों का वध किया था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने वीरता के प्रतीक के रूप में देवताओं को अपने वश में करने के लिए लाठियों से युद्ध करने की परंपरा शुरू की. दशकों से, यह अनुष्ठान एक उग्र परंपरा बन गया है, जहां ग्रामीण हर दशहरे की रात दो समूहों में बंटकर युद्ध करते हैं। हालाकि स्थानीय लोग इसे एक पवित्र रिवाज मानते हैं, लेकिन यह एक खतरनाक घटना में बदल गया है जो लगभग हर साल लोगों की जान ले लेती है.

सुरक्षा उपायों पर सवाल

इस त्रासदी ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकामी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. व्यापक तैयारियों, सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी तकनीक के बावजूद हिंसा को रोका नहीं जा सका. हर साल अधिकारी शांतिपूर्ण त्योहार मनाने के इंतजाम करने का दावा करते हैं, लेकिन बार-बार हो रहे खून-खराबे से पता चलता है कि और भी प्रभावी उपायों की जरूरत है.

देवरगट्टू बन्नी उत्सव आज भी भक्ति, परंपरा और हिंसा का एक अनूठा मिश्रण है. ग्रामीणों के लिए, यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है. लेकिन कई अन्य लोगों के लिए, बार-बार होने वाला रक्तपात सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा करता है और आधुनिक समय में ऐसे उत्सवों के आयोजन के तरीके पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है.

