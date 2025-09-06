ETV Bharat / bharat

अफ्रीकी देशों में इबोला का पता चलने से भारत में बढ़ी चिंता, जानिये वजह

पश्चिम अफ्रीका यात्रा के प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी और किसी भी संभावित प्रकोप को रोकने के लिए तैयारी के उपाय सुझाये गये हैं.

Ebola in African countries
सांकेतिक तस्वीर. (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 5:52 PM IST

4 Min Read

गौतम देबरॉय.

नई दिल्ली: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने शनिवार को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा घातक इबोला वायरस के नए प्रकोप की घोषणा किए जाने पर चिंता व्यक्त की. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस महामारी में 28 संदिग्ध मामले और 15 मौतें होने की सूचना है.

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. तामोरिश कोले ने कहा, "भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पश्चिम अफ्रीका और भारत के बीच बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही के कारण प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी और किसी भी संभावित प्रकोप को रोकने के लिए तैयारी के उपाय आवश्यक हैं, क्योंकि देश का घनत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा इसे संवेदनशील बना सकता है."

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अनुसार इबोला का प्रारंभिक संकेत तब मिला जब 20 अगस्त को एक 34 वर्षीय गर्भवती महिला को तेज बुखार और उल्टी जैसे लक्षणों के साथ कासाई प्रांत के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे पहले फरवरी में, अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र ने युगांडा में घातक सूडान वायरस रोग के प्रकोप के बारे में स्वास्थ्य चेतावनी जारी की थी.

इबोला क्या है और कैसे फैलता है:

  • इबोला मनुष्यों में एक दुर्लभ लेकिन अक्सर घातक बीमारी है. यह रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है. यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति या बीमार जानवर के शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से या दूषित वस्तुओं के संपर्क में आने से फैलता है.
  • इसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के नाम से जाना जाता था. इबोला वायरस का पहली बार 1976 में इबोला नदी के पास, जो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, में वर्णन किया गया था. तब से, यह वायरस समय-समय पर उभरता रहा है और कई अफ्रीकी देशों में लोगों को संक्रमित कर चुका है.
  • यह वायरस जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है. इसे दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक माना जाता है और इसके प्रकोप की आवृत्ति बढ़ती जा रही है.
  • इस रोग में बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और गले में खराश जैसे लक्षण होते हैं. इसके बाद उल्टी, दस्त, चकत्ते और कुछ मामलों में रक्तस्राव भी होता है. जो व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित पशु के शरीर द्रव के सीधे संपर्क में आते हैं, वे जोखिम में होते हैं.

सावधानियां

  • शीघ्र पहचान, मामलों को अलग करना, संपर्कों का पता लगाना और उनकी निगरानी करना, तथा संक्रमण के लिए कठोर प्रक्रियाओं से आगे के प्रकोप को रोका जा सकता है.
  • अस्पतालों और आपातकालीन विभागों को इबोला मामलों की परिभाषाओं और अलगाव प्रोटोकॉल के बारे में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को जानकारी देनी चाहिए.
  • व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनने और उतारने, सुरक्षित परिवहन और संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर त्वरित अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व अध्यक्ष डॉ कोले ने कहा कि फिलहाल, इबोला के प्रकोप से भारत को कोई तात्कालिक खतरा नहीं है. यह वायरस केवल उन व्यक्तियों के शारीरिक द्रव्यों के सीधे संपर्क से फैलता है जिनमें पहले से ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं. जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के माध्यम से इसके फैलने की संभावना बहुत कम है.

"भारत इसके रोकथाम के लिए अच्छी तरह से तैयार है. पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में इबोला की जांच के लिए सुसज्जित विषाणु अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है. प्राथमिक चिंता प्रभावित क्षेत्रों से यात्रा के माध्यम से किसी एकाध मामले के आने की संभावना होगी; हालाँकि, वर्तमान में यह एक असंभावित परिदृश्य बना हुआ है."- डॉ. तामोरिश कोले, सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन, इंडिया के पूर्व अध्यक्ष

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

EBOLA RAISE CONCERN IN INDIAअफ्रीकी देशों में इबोलाइबोला से भारत में चिंता बढ़ीEBOLA IN AFRICAN COUNTRIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.