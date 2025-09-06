अफ्रीकी देशों में इबोला का पता चलने से भारत में बढ़ी चिंता, जानिये वजह

ETV Bharat / bharat

गौतम देबरॉय.

नई दिल्ली: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने शनिवार को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा घातक इबोला वायरस के नए प्रकोप की घोषणा किए जाने पर चिंता व्यक्त की. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस महामारी में 28 संदिग्ध मामले और 15 मौतें होने की सूचना है.

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. तामोरिश कोले ने कहा, "भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पश्चिम अफ्रीका और भारत के बीच बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही के कारण प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी और किसी भी संभावित प्रकोप को रोकने के लिए तैयारी के उपाय आवश्यक हैं, क्योंकि देश का घनत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा इसे संवेदनशील बना सकता है."

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अनुसार इबोला का प्रारंभिक संकेत तब मिला जब 20 अगस्त को एक 34 वर्षीय गर्भवती महिला को तेज बुखार और उल्टी जैसे लक्षणों के साथ कासाई प्रांत के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे पहले फरवरी में, अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र ने युगांडा में घातक सूडान वायरस रोग के प्रकोप के बारे में स्वास्थ्य चेतावनी जारी की थी.