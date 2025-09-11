युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म, उद्योग से जुड़े लोगों के सामने कई चुनौतियां
डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करे.
Published : September 11, 2025 at 4:20 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 4:29 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: अपनी शादी को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए युवाओं में डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म का चलन बढ़ रहा है. हालांकि, डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर आयोजकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इनमें संगीत, गाने और शराब जैसी कई चीजों के लिए अनुमति, आयोजनों पर टैक्स, सुरक्षा का मुद्दा, महंगा हवाई किराया, परिवहन और भारत में किसी आदर्श स्थान पर शादी का आयोजन शामिल हैं.
अब हितधारक, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और शादी के आयोजक चाहते हैं कि सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करे और देशभर में इस तरह के उद्योग और डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने में उनका समर्थन करे. इससे भारत का आर्थिक विकास होगा और लोगों को इससे आजीविका भी मिलेगी.
डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म आसान नहीं
उद्योग के चिंताजनक बिंदुओं पर बात करते हुए एक्स्पर्ट और टूर आयोजक विनील कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म आसान नहीं है, क्योंकि यहां कई नौकरशाही बाधाएं हैं जैसे संगीत के लिए अधिकारियों से अनुमति लेना और इसकी मात्रा बनाए रखना, शादी में बजने वाले गाने, शराब परोसना."
कुमार ने आगे कहा, "इसके अलावा आयोजकों को खाने-पीने की चीजों, महंगे हवाई किराए, परिवार के सदस्यों और मेहमानों के लिए निजी सुरक्षा व्यवस्था सहित हर चीज पर भारी टैक्स देना पड़ता है, जिससे भारत में शादी का खर्च बढ़ जाता है. हालांकि, विदेशों में हमें ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता. दरअसल, अधिकारी अपने देशों में शादियों के आयोजन के लिए हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं."
पर्यटन उद्योग से जुड़े कई लोग इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार से सहयोग की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर सरकार अतिरिक्त टैक्स में कमी करे, इस क्षेत्र के लिए सुरक्षित स्थान और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए, तो यह सभी के लिए बेहतर होगा.
'बुनियादी ढांचा एक बड़ी चुनौती'
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया-जम्मू-कश्मीर चैप्टर के अध्यक्ष समीर बक्तू, जो डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म को लेकर जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "कश्मीर क्षेत्र सहित नए स्थानों पर इस तरह के पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा एक बड़ी चुनौती है. अगर कश्मीर में एक ही समय में दो-तीन शादियां होती हैं, तो 600-700 मेहमानों के ठहरने के लिए कोई उचित होटल या कमरे नहीं होते."
उन्होंने बताया, "चर्चा के दौरान सरकार ने हमें कश्मीर में डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया है."
'शादियों के लिए आध्यात्मिक स्थानों की मांग'
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के जनसंपर्क परिषद के अध्यक्ष राजेश सहगल ने ईटीवी भारत को बताया, "इस सप्ताह वेडिंग प्लानर, पर्यटन उद्योग के लोग और टूर ऑपरेटर विवाह के लिए नए स्थानों की तलाश में कश्मीर आए थे. एक नया चलन बढ़ रहा है जिसमें प्रवासी भारतीय लोग शादियों के लिए आध्यात्मिक स्थानों की मांग कर रहे हैं. उद्योग के लोग इसके लिए कश्मीर सहित नए स्थानों की खोज कर रहे हैं."
सहगल ने बताया, "इस तरह के विवाह पर्यटन से इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इस उद्योग से जुड़े स्थानीय लोगों को आसानी से व्यापार मिल सकेगा."
'धन बर्बाद न करें'
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कहा था कि लोग विदेश जाकर शादी करके देश का धन बर्बाद न करें. उन्होंने वाराणसी में अपने भाषण में कहा, "मुझे खुशी है कि कई युवा मुझे पत्र लिखकर बताते थे कि हमारे परिवार ने विदेश में शादी करने का फैसला किया है, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद हमने अब वहां सब कुछ रद्द कर दिया है, कुछ खर्च भी हुआ था, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे."
उन्होंने आगे कहा, "हमारे यहां बहुत अच्छी जगहें भी हैं, जहां शादी हो सकती है. हर चीज में स्वदेशी की भावना आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करेगी."
यह भी पढ़ें- असम के मानस बोरा कर रहे मूर्ति निर्माण का काम, दुर्गा पूजा पर मिल रहे ऑर्डर