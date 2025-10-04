जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने TRF कमांडर के घर को किया कुर्क
पहलगाम हमले में शामिल टीआरएफ को अमेरिकी सरकार ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है.
Published : October 4, 2025 at 3:22 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के एक कमांडर का तीन मंजिला आवासीय मकान कुर्क कर लिया है. बता दें कि, टीआरएफ को को अमेरिकी सरकार ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है.
पहलगाम की बैसरन घाटी में इस साल 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ली थी, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) पाकिस्तानी स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ही मुखौटा संगठन है. खबर के मुताबिक, श्रीनगर के बाहरी इलाके में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई में रोज एवेन्यू, एचएमटी में 15 मरला भूमि पर बना करोड़ों रुपये मूल्य का कुर्क किया गया मकान नामित आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल के पिता गुलाम मोहम्मद शेख का है.
पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि, संपत्ति आतंकवादी के पिता के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन जांच से पता चला है कि गुल इसमें एक सक्रिय हितधारक है.पुलिस ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा 2022 में आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद, गुल आतंकवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी प्रचार करने और विभिन्न ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में शामिल रहा है.
लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन टीआरएफ ने कश्मीर में नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस घातक हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादियों के एक समूह ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय टट्टू संचालक की हत्या कर दी थी.
यह कुर्की श्रीनगर के परिमपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज यूएपीए की कई धाराओं और ईआईएमसीओ अधिनियम 2/3 के तहत एफआईआर संख्या 235/2022 के संबंध में की गई है. पुलिस ने आगे कहा कि, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, जो अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार देती है.
यह कार्रवाई संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई. पुलिस के मुताबिक, यह कुर्की आतंकवाद के वित्तीय, रसद और परिचालन नेटवर्क, जिसमें उनके सीमा पार प्रायोजक और समर्थक शामिल हैं, को ध्वस्त करने की चल रही रणनीति का हिस्सा है.
पुलिस ने कहा कि, यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि आतंकवाद को सहायता देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करना भी शामिल है. पुलिस ने कहा कि पुलिस कानून के शासन को बनाए रखने, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है.
