ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने TRF कमांडर के घर को किया कुर्क

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के एक कमांडर का तीन मंजिला आवासीय मकान कुर्क कर लिया है. बता दें कि, टीआरएफ को को अमेरिकी सरकार ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है.

पहलगाम की बैसरन घाटी में इस साल 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ली थी, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) पाकिस्तानी स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ही मुखौटा संगठन है. खबर के मुताबिक, श्रीनगर के बाहरी इलाके में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई में रोज एवेन्यू, एचएमटी में 15 मरला भूमि पर बना करोड़ों रुपये मूल्य का कुर्क किया गया मकान नामित आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख उर्फ ​​सज्जाद गुल के पिता गुलाम मोहम्मद शेख का है.

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि, संपत्ति आतंकवादी के पिता के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन जांच से पता चला है कि गुल इसमें एक सक्रिय हितधारक है.पुलिस ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा 2022 में आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद, गुल आतंकवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी प्रचार करने और विभिन्न ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में शामिल रहा है.

लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन टीआरएफ ने कश्मीर में नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आतंकवादी हमलों की योजना बनाई थी. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए इस घातक हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादियों के एक समूह ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय टट्टू संचालक की हत्या कर दी थी.