धार्मिक ग्रंथ के फटे पन्ने मिले, पुलिस की लेटलतीफी पर नाराजगी

अमृतसर: नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को अमृतसर में धार्मिक भावना को आहत करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक धर्म स्थल के बाहर धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फटे हुए मिले. इससे हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया. श्री बड़े हनुमान मंदिर दुर्गियाना कमेटी के उपाध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने मामले की जानकारी देने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाने पर नाराजगी जतायी.

क्या है मामलाः

सोमदेव शर्मा ने कहा, "मैं अपनी दिनचर्या के अनुसार पाठ करने के बाद माता भगवती के चरणों में माथा टेकने गया, तो मैंने बाहर धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने पड़े देखे. जब मैंने पुजारी से इस बारे में बात की, तो पता चला कि ये बाहर से फूलों में लपेटकर भेजे गए थे."

उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस चौकी प्रभारी को दी. एक आवेदन दिया. लेकिन, पुलिस ने बड़ी संवेदनहीनता के साथ जवाब दिया कि "जो कर सकते हो करो." शर्मा ने कहा कि कल से लेकर आज तक उनकी पुलिस से कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

न्याय की मांगः