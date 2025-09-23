धार्मिक ग्रंथ के फटे पन्ने मिले, पुलिस की लेटलतीफी पर नाराजगी
अमृतसर में धर्मग्रंथ के अपमान का मामला सामने आया. पुलिस से मामले की शिकायत की गयी. जांच चल रही है.
Published : September 23, 2025 at 8:39 PM IST
अमृतसर: नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को अमृतसर में धार्मिक भावना को आहत करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक धर्म स्थल के बाहर धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फटे हुए मिले. इससे हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया. श्री बड़े हनुमान मंदिर दुर्गियाना कमेटी के उपाध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने मामले की जानकारी देने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाने पर नाराजगी जतायी.
क्या है मामलाः
सोमदेव शर्मा ने कहा, "मैं अपनी दिनचर्या के अनुसार पाठ करने के बाद माता भगवती के चरणों में माथा टेकने गया, तो मैंने बाहर धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने पड़े देखे. जब मैंने पुजारी से इस बारे में बात की, तो पता चला कि ये बाहर से फूलों में लपेटकर भेजे गए थे."
उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस चौकी प्रभारी को दी. एक आवेदन दिया. लेकिन, पुलिस ने बड़ी संवेदनहीनता के साथ जवाब दिया कि "जो कर सकते हो करो." शर्मा ने कहा कि कल से लेकर आज तक उनकी पुलिस से कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
न्याय की मांगः
उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों के अपमान से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि यह सामाजिक शांति और सद्भाव को भंग करने वाली घटना है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो वे इस मामले को जनता के बीच ले जाएंगे. सोमदेव शर्मा ने कहा, "मैं कोई राजनीतिक शोर नहीं मचाना चाहता, मैं केवल धर्म के अनुसार न्याय की मांग करता हूं."
पुलिस कर रही जांचः
उधर, दुर्गा चौकी पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है. सोमदेव शर्मा द्वारा दिए गए आवेदन की जांच चल रही है. पुलिस के अनुसार, जांच के बाद ही आगे कोई कदम उठाया जाएगा. उल्लेखनीय है कि इस घटना से श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है.
