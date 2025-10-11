ETV Bharat / bharat

CJI के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी: बेंगलुरु साइबर क्राइम ने दर्ज की FIR

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अपमानजनक और धमकी भरी टिप्पणी पोस्ट की गयी थी.

Derogatory remarks against BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के बारे में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पांच अकाउंट के खिलाफ बेंगलुरु साइबर क्राइम स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. हाल ही में एक मामले से जुड़ी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अपमानजनक और धमकी भरी टिप्पणी पोस्ट की थी.

किसने दर्ज कराया केसः

पुलिस की साइबर अपराध सोशल मीडिया शाखा ने बताया कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. केसरी नंदन, श्रीधर कुमार, नागेंद्र प्रसाद, रमेश नाइक और मंजूनाथ एम सी मंजू नामक खातों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 66 और 66 (सी), बीएनएस की धारा 352 के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है.

क्या है घटनाः

बता दें कि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में एक वकील ने कथित तौर पर उनकी ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी. इस घटना की पूरे देश में निंदा की गयी थी. बेंगलुरु विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर एवं शोध छात्र संघ ने गुरुवार को ज्ञानभारती परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था. मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, "इस सब से विचलित न हों. हम विचलित नहीं हैं. ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं."

किस विवाद से जुड़ा है मामलाः

सीजेआई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सितंबर में मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर के अंतर्गत आने वाले जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. यह याचिका राकेश दलाल नामक व्यक्ति ने दायर की थी.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

CYBER CRIMEBENGALURU CYBER CRIMEबीआर गवई के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणीबीआर गवईDEROGATORY REMARKS AGAINST BR GAVAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.