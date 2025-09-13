ETV Bharat / bharat

'देर आए पर दुरुस्त नहीं आए',पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर जयराम रमेश ने किया कटाक्ष

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी देर आए पर दुरुस्त नहीं आए. मणिपुर पिछले 28 महीनों से हिंसा और अशांति से जूझ रहा है. ऐसे में पीएम मोदी की राज्य की यात्रा को लेकर पूरी मीडिया की नजरें टिकी हुई थीं. एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्य में पांच घंटे से भी कम समय बिताने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की. साथ ही मणिपुर के लोगों की दुर्दशा को दूर करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया. जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, "राज्य में विद्रोह के बाद से पिछले 28 महीनों से मणिपुर के लोग भारी पीड़ा, संकट, पीड़ा और वेदना से गुजर रहे हैं. मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के राज्य दौरे का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे. उन्होंने आखिरकार आज उनकी इच्छा पूरी की. लेकिन वह राज्य में उतरने से लेकर उड़ान भरने तक, पांच घंटे से भी कम समय के लिए रहे." मई 2023 में मणिपुर में दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष छिड़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली यात्रा है. इस संघर्ष में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए. इस संघर्ष ने मणिपुर को स्थायी क्षति पहुंचाई है. साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न की है. इसके तथा इसके राजनीतिक परिदृश्य को अस्थिर किया है. शनिवार को मणिपुर की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विभिन्न जातीय समूहों से हिंसा का परित्याग करने तथा राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने की अपील की.