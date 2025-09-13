'देर आए पर दुरुस्त नहीं आए',पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर जयराम रमेश ने किया कटाक्ष
मई 2023 में मेैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से आज पहली बार मोदी पूर्वोत्तर राज्य के दौरे पर आए.
Published : September 13, 2025 at 11:19 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी देर आए पर दुरुस्त नहीं आए.
मणिपुर पिछले 28 महीनों से हिंसा और अशांति से जूझ रहा है. ऐसे में पीएम मोदी की राज्य की यात्रा को लेकर पूरी मीडिया की नजरें टिकी हुई थीं. एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्य में पांच घंटे से भी कम समय बिताने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की. साथ ही मणिपुर के लोगों की दुर्दशा को दूर करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया.
जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, "राज्य में विद्रोह के बाद से पिछले 28 महीनों से मणिपुर के लोग भारी पीड़ा, संकट, पीड़ा और वेदना से गुजर रहे हैं. मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के राज्य दौरे का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे. उन्होंने आखिरकार आज उनकी इच्छा पूरी की. लेकिन वह राज्य में उतरने से लेकर उड़ान भरने तक, पांच घंटे से भी कम समय के लिए रहे."
मई 2023 में मणिपुर में दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष छिड़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली यात्रा है. इस संघर्ष में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए.
इस संघर्ष ने मणिपुर को स्थायी क्षति पहुंचाई है. साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न की है. इसके तथा इसके राजनीतिक परिदृश्य को अस्थिर किया है. शनिवार को मणिपुर की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विभिन्न जातीय समूहों से हिंसा का परित्याग करने तथा राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने की अपील की.
पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में आशा और विश्वास की एक नई सुबह उभर रही है. हाल ही में, प्रधानमंत्री ने मणिपुर के चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी.
वहीं, मणिपुर के कुकी-जो समुदाय के 10 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्य में जातीय संघर्ष के शीघ्र राजनीतिक समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे गए एक संयुक्त ज्ञापन में, सात भाजपा विधायकों सहित 10 विधायकों ने आरोप लगाया कि समुदाय को ‘‘जातीय उत्पीड़न’’ का सामना करना पड़ा और घाटी के इलाकों से उनका पूरी तरह सफाया कर दिया गया.
The people of Manipur have been undergoing tremendous pain, distress, suffering, and agony for the past 28 months ever the since the state erupted.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 13, 2025
The people of Manipur have waited patiently for the PM to visit the state. He has finally obliged them today. But he was in the…
राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में कुकी बहुसंख्यक हैं, जबकि मेइती घाटी क्षेत्र में बहुल हैं. विधायकों ने दावा किया कि दोनों पक्ष केवल अच्छे पड़ोसियों के रूप में शांति से रह सकते हैं, फिर कभी एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते. इस दावे के साथ कुकी विधायकों ने प्रधानमंत्री से विधानसभा वाले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की उनकी मांग को पूरा करने के लिए बातचीत में तेजी लाने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि केवल इसी से हमारे लोगों में स्थायी शांति, सुरक्षा, न्याय और अपनेपन की भावना आएगी. जुलाई 2023 में, कुकी समुदाय से जुड़े इन 10 आदिवासी विधायकों ने हिंसक झड़पों के मद्देनजर केंद्र से अपने समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन गठित करने का आग्रह किया था.
