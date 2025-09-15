ETV Bharat / bharat

दिल्ली में बीएमडब्ल्यू ने मारी बाइक को टक्कर, वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत

हादसे में कार चालक महिला व उसके पति को भी चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत
सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2025 at 12:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को रिंग रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. ये दुर्घटना दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक रविवार को पीसीआर कॉल मिली, जिसमें धौला कुआं से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन रोड की ओर यातायात जाम होने की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक बीएमडब्ल्यू कार सड़क पर तिरछी खड़ी थी. वहीं पास में ही मोटरसाइकिल डिवाइडर पर थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को जानकारी दी कि बीएमडब्ल्यू चला रही महिला ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे हादसा हुआ और जाम लगा.

कार चालक को भी चोटें आई: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद कार चला रही महिला व उसके पति ने एक टैक्सी ली और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया. बाद में अस्पताल से सूचना मिली कि घायल व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है. पुलिस ने बताया कि बीएमडब्ल्यू चला रही महिला व उसके पति को भी चोटें आई हैं. उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मामले में कार्रवाई शुरू: हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान नवजोत सिंह के रूप में हुई है. नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे. उन्हें गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दुर्घटनास्थल की जांच के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) टीम को मौके पर बुलाया. बीएमडब्ल्यू कार व मोटरसाइकिल दोनों को जब्त कर लिया गया है. मामले में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व फॉरेंसिक जांच के बाद ही दुर्घटना के कारणों पर अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली को मिलने जा रहा आधुनिक एसओएल कैंपस, 22 सितंबर को होगा उद्घाटन, मनोज तिवारी ने किया निरीक्षण

दिल्ली: बेकाबू कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी, 1 घंटे तक रुकी ट्रेन सेवा, चालक बाल-बाल बचा

For All Latest Updates

TAGGED:

FINANCE MINISTRY DEPUTY SECRETARYROAD ACCIDENT IN DELHIवित्त मंत्रालय डिप्टी सेक्रेटरी मौतDHAULA KUAN BMW ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, मैच के बाद दोनों टीमों ने नहीं मिलाया हाथ

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.