दिल्ली में बीएमडब्ल्यू ने मारी बाइक को टक्कर, वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को रिंग रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. ये दुर्घटना दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक रविवार को पीसीआर कॉल मिली, जिसमें धौला कुआं से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन रोड की ओर यातायात जाम होने की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक बीएमडब्ल्यू कार सड़क पर तिरछी खड़ी थी. वहीं पास में ही मोटरसाइकिल डिवाइडर पर थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को जानकारी दी कि बीएमडब्ल्यू चला रही महिला ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे हादसा हुआ और जाम लगा.

कार चालक को भी चोटें आई: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद कार चला रही महिला व उसके पति ने एक टैक्सी ली और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया. बाद में अस्पताल से सूचना मिली कि घायल व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है. पुलिस ने बताया कि बीएमडब्ल्यू चला रही महिला व उसके पति को भी चोटें आई हैं. उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.