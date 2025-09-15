ETV Bharat / bharat

BMW हादसा: डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आईं सामने, महिला चालक गिरफ्तार

धौला कुआं इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर आई सामने : दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. यहां वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे लेकिन तभी एक तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में उनकी मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. वहीं अब इस हादसे का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है.

नई दिल्ली: रविवार को दिल्ली के धौला कुआं पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. हादसे के समय नवजोत बाइक से घर जा रहे थे. इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, उन्हें भी इस घटना में गंभीर चोटें आई हैं. वहीं इस बीच अब इस हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है.वहीं BMW की आरोपी महिला चालक गगन प्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हादसे के बाद कुछ लोग बनाते रहे वीडियो : ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि BMW कार पलट गई और नवजोत की बाइक उसके नीचे दब गई. हादसे में नवजोत और उनकी पत्नी खून से लथपथ हालत में सड़क पर घायल पड़े थे. इस दौरान कुछ लोग उनकी वीडियो बनाने में व्यस्त थे. वहीं कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए.

परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय BMW कार को एक महिला चला रही थी और उसका पति भी साथ था. इस घटना के दौरान नवजोत और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए थे. अब इस हादसे का वीडियो सामने आया है. बता दें कि इस हादसे के बाद नवजोत और उनकी पत्नी को 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल ले जाया गया. यहां नवजोत सिंह ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद नवजोत सिंह के परिजनों ने कई सवाल उठाए थे और आरोपी कार चालक पर कार्रवाई की मांग की थी.

नवजोत सिंह की मां ने कहा नाइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ : इस बीच अब नवजोत सिंह की मां का बयान भी सामने आया है. नवजोत की मां ने रोते हुए कहा, "मेरा बच्चा चला गया, बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ. मेरी बहू भी अस्पताल में है." उन्होंने बताया कि हादसे के बाद उनकी बहू बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया. और उसने ही हमें सूचना दी है .

ये भी पढ़ें :