BMW हादसा: डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आईं सामने, महिला चालक गिरफ्तार
दिल्ली के धौला कुआं में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत के बाद हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने,आरोपी गिरफ्तार
Published : September 15, 2025 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: रविवार को दिल्ली के धौला कुआं पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. हादसे के समय नवजोत बाइक से घर जा रहे थे. इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, उन्हें भी इस घटना में गंभीर चोटें आई हैं. वहीं इस बीच अब इस हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है.वहीं BMW की आरोपी महिला चालक गगन प्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है.
धौला कुआं इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर आई सामने : दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. यहां वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे लेकिन तभी एक तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में उनकी मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. वहीं अब इस हादसे का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है.
हादसे के बाद कुछ लोग बनाते रहे वीडियो : ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि BMW कार पलट गई और नवजोत की बाइक उसके नीचे दब गई. हादसे में नवजोत और उनकी पत्नी खून से लथपथ हालत में सड़क पर घायल पड़े थे. इस दौरान कुछ लोग उनकी वीडियो बनाने में व्यस्त थे. वहीं कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए.
VIDEO | A BMW allegedly rammed into a motorcycle near Delhi Cantonment metro station on Ring Road on Sunday, killing Navjot Singh, a senior official of the Union Ministry of Finance, and injuring three others, including his wife.— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025
Navjot Singh's father says, " he should have been… pic.twitter.com/ciAb6my8KT
परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय BMW कार को एक महिला चला रही थी और उसका पति भी साथ था. इस घटना के दौरान नवजोत और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए थे. अब इस हादसे का वीडियो सामने आया है. बता दें कि इस हादसे के बाद नवजोत और उनकी पत्नी को 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल ले जाया गया. यहां नवजोत सिंह ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद नवजोत सिंह के परिजनों ने कई सवाल उठाए थे और आरोपी कार चालक पर कार्रवाई की मांग की थी.
Delhi: Navjot Singh, a Deputy Secretary in the Finance Ministry of Finance was killed while his wife was critically injured after a BMW hit his motorcycle near Delhi Cantonment Metro Station— IANS (@ians_india) September 15, 2025
Father of Navjot Singh, Balwant Singh says, " he was a deputy secretary in the ministry… pic.twitter.com/LRgzTGrMHO
नवजोत सिंह की मां ने कहा नाइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ : इस बीच अब नवजोत सिंह की मां का बयान भी सामने आया है. नवजोत की मां ने रोते हुए कहा, "मेरा बच्चा चला गया, बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ. मेरी बहू भी अस्पताल में है." उन्होंने बताया कि हादसे के बाद उनकी बहू बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया. और उसने ही हमें सूचना दी है .
Delhi: Nulife Hospital Director Shakuntala Kumar says, " on the 14th, around 2, a medico-legal case was brought to us, involving a road traffic accident between a car and a motorbike. we immediately provided first aid and informed the police. a man, approximately 50–55 years old,… pic.twitter.com/SDCKXTi7gj— IANS (@ians_india) September 15, 2025
