ETV Bharat / bharat

'प्रशांत किशोर बिहार में कोई फैक्टर नहीं', सम्राट चौधरी का दावा- फिर बनेगी NDA की सरकार.. राहुल-तेजस्वी की यात्रा बेअसर

क्या आप सीएम पद के दावेदार हैं?: इस सवाल पर वह स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने से बचते दिखे. हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी ने आज तक जो भी दायित्व दिया है, उसको निभाया है. आगे भी पार्टी की ओर से जो दायित्व दिया जाएगा, उसे निभाने का काम करूंगा.

पूजा पाठ से दिनचर्या की शुरुआत: सम्राट चौधरी कहते हैं कि वह धार्मिक व्यक्ति हैं. पूजा पाठ से उनकी दिनचर्या शुरू होती है. वे कहते हैं कि मैं छोटे से घर में रहता हूं. सुबह उठकर योग और कसरत करता हूं. योग और प्राणायाम भी मेरी दिनचर्या में शामिल है. डिप्टी सीएम बताते हैं कि वह बाहर भी घर का बना खाना ही खाते हैं. इसलिए अपने साथ तीन-चार लंच बॉक्स लेकर चलते हैं.

चुनावी घोषणाओं से बजट बिगड़ेगा?: चुनावी घोषणाओं से बिहार के बजट पर असर पड़ने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्त प्रबंधन करने के बाद ही सरकार कोई घोषणा करती है. राशि उपलब्ध कराने के बाद ही हम लोग किसी काम को आगे बढ़ते हैं. इसलिए बजट गड़बड़ाने या राशि की कमी जैसी कोई समस्या नहीं होगी.

हालिया घोषणाओं से होगा चुनावी फायदा?: सम्राट चौधरी ने कहा कि इन फैसलों से करोड़ों परिवार को राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री होने से एक करोड़ 70 लाख परिवार को बिजली बिल जीरो आएगा. 2 करोड़ 70 लाख परिवार है और हर परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए नीतीश सरकार 10000 रुपये की राशि देगी. बाद में व्यापार के लिए 2 लाख रुपये दिए जाएंगे.

'तेजस्वी के डांस से कोई दिक्कत नहीं': पटना के मरीन ड्राइव पर रात के वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के डांस करने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि चाचा नीतीश कुमार ने रोड बनाया है और भतीजा डांस कर रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है.

वोटर अधिकार यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा?: सम्राट चौधरी के मुताबिक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार की जनता के सामने कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव असल में बिहार भ्रमण करने आए थे. नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार ने सड़क बनाई है, जिस पर दोनों घूम कर आए हैं. जहां तक SIR का सवाल है तो मतदाता सूची में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है.

पटना: बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जब भी लोगों को नीतीश कुमार और लालू यादव में से किसी एक को चुनना होगा तो वह नीतीश कुमार को ही चुनेंगे. उन्होंने कहा कि इस बार 2010 से भी अधिक सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है. ईटीवी भारत के साथ बातचीत करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि न तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' का कोई प्रभाव है और न ही प्रशांत किशोर कोई फैक्टर हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

उम्र पर बार-बार विवाद क्यों?: प्रशांत किशोर की ओर से उम्र को लेकर सवाल उठाने पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 1999 से वह विधायक और सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं. न्यायालय में इन सब चीजों पर फैसला हो चुका है. नए लोग मैदान में आए हैं. हम भी नहीं जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और किस तरीके का बिजनेस करते हैं. क्या सौदा करते हैं, क्या ठेकेदारी करते हैं, क्या बारगेन करते हैं. वह पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं. उम्र पर कोर्ट से फैसला आ चुका है, इसलिए बार-बार मेरा जवाब देने का कोई मतलब नहीं है.

'प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं': सम्राट चौधरी का दावा है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह बिहार की राजनीति में 30 साल से सक्रिय हैं. कुछ लोग कुकुरमुत्ते की तरह आते हैं. जनता को भरोसा होना चाहिए कि वह राजनीति के मैदान में टिकेगा कि नहीं? ठेकेदारी तो नहीं करने लगेगा या फिर अपने बिजनेस में तो नहीं लग जाएगा या फिर बाद में सौदेबाजी करने में लग जाएगा. जो भी लोग राजनीति में आए हैं, उन्हें यह बताना पड़ेगा कि अभी तक क्या किए हैं और आगे क्या करेंगे. ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद भाग जाएगा.

सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

नीतीश की सेहत पर सवाल: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बाप तो बाप होता है पिता ना तो टायर्ड होता है और ना ही रिटायर्ड होता है. जिस नीतीश कुमार ने साइकिल दिया, आज वह महिला मां बन चुकी है और अब सरकार के सहयोग से वो महिलाएं उद्योगपति बनने जा रही हैं. विरोधी दल के नेता का काम ही है सरकार का विरोध करना, वह कर रहे हैं. करने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है.

एनडीए की बैठक के दौरान सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?: सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने लालू यादव के 'जंगल राज' को भी देखा है और नीतीश कुमार के 'सुशासन' को भी देखा है. अगर लोगों को किसी एक को चुनना होगा तो बेशक नीतीश कुमार को ही चुनेंगे.

क्या सम्राट चौधरी लड़ेंगे चुनाव?: इस सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी का अगर आदेश होगा तो वह जरूर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि मैं पांच बार चुनाव लड़ कर आया हूं. सब चीज पार्टी तय करती है. जिसको भी पार्टी का निर्देश मिलेगा, वह चुनाव लड़ेंगे.

दिलीप जायसवाल के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे?: एनडीए में सीट शेयरिंग में देरी और चिराग पासवान की ओर से बयानबाजी के कारण एनडीए में रहने को लेकर चल रही अटकलों पर सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए एकजुट है. सब कुछ ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा है. जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है तो समय पर हो जाएगा.

नीतीश का उत्तराधिकारी कौन?: पिछले दिनों आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठाया था. इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार 50 साल से राजनीति कर रहे हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री को तय करना है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा. उनकी पार्टी कौन चलाएगा, यह उनका मामला है. इससे हम लोगों का कोई लेना-देना नहीं है.

'2010 से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे': डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि 2025 में एनडीए का प्रदर्शन 2010 से भी बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है. पिछले 20 सालों में शानदार काम हुए हैं, उससे पहले का हाल सबको पता है. इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2010 चुनाव से भी बेहतर परिणाम आएंगे.

सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"2010 में जो रिजल्ट हुआ था, उससे अधिक सीट इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं. बिहार ने विकास देखा है. बिहार ने तरक्की देखी है. बिहार अब लालू युग में बिहार नहीं लौटना चाहता है. मैं भारतीय जनता पार्टी का के कार्यकर्ता हूं. पार्टी जो दायित्व देगी उसे निभाना की कोशिश करूंगा."- सम्राट चौधरी, उप-मुख्यमंत्री, बिहार

सम्राट के बहाने कोइरी समाज पर नजर: बीजेपी भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करती हो लेकिन 2023 में जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब से उनको पार्टी की अघोषित सीएम फेस माना जा रहा है. वह कोइरी (कुशवाहा) समाज से आते हैं, जिसकी आबादी पिछड़ी जाति में यादवों के बाद सबसे अधिक है. जातीय सर्वे के मुताबिक कुशवाहा जाति की आबादी 4.21 फीसदी है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

महागठबंधन की तरफ दिखा कुशवाहा का रुझान: पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने कई कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, जिसका उनको फायदा हुआ. वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला नजदीकी रहा. एनडीए को जहां 37.26 फीसदी वोट मिले थे, वहीं महागठबंधन को 37.23 प्रतिशत मत मिले थे.

ये भी पढे़ं: