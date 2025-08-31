पटना: 'गांधी मूर्ति टू अंबेडकर मूर्ति पदयात्रा' को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है. 1 सितंबर को पटना में होने वाली इस यात्रा को महागठबंधन बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के रूप में पेश कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'गांधी मैदान' से यात्रा शुरू करेंगे और अंबेडकर प्रतिमा तक जाएंगे. इससे पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा ने इस पदयात्रा को महज दिखावा करार दिया है और इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया है. तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पलटवार किया है.
सम्राट चौधरी का तीखा हमला : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा वार किया. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार 15 साल तक बिहार को लूटता रहा और अब वही लोग जनता को बहकाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं. चौधरी ने कहा कि बिहार जानता है असली पहचान इनकी लुटेरे की है. उन्होंने गांधी-नेहरू परिवार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि इनकी पहचान सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद से है.
“बिहार जानता है कि असली पहचान इनकी लुटेरे की है. लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई परिवार है तो उसका नाम गांधी-नेहरू परिवार है. बिहार में नीतीश जी और मोदी ने रोड बनाया है उसपर ये लोग घूम लें, कार चला लें बाइक चलाएं. इसके अलावा इनका कोई विजन नहीं है.”- सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
कांग्रेस पर मंडल और आरक्षण रोकने का आरोप : सम्राट चौधरी ने कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में कांग्रेस ने जानबूझकर देरी की थी. उन्होंने राहुल गांधी के परिवार को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि दलित-पिछड़ों के हक का सबसे बड़ा विरोध इसी परिवार ने किया है. महागठबंधन को उन्होंने खोखले नारों का गठबंधन बताया और कहा कि इनके पास न कोई ठोस विजन है और न कोई नीति.
राहुल की यात्रा पर विकास का तंज : राहुल गांधी जिस सड़क पर पदयात्रा करेंगे, उस पर भी सम्राट चौधरी ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि यह सड़क नीतीश कुमार की देन है. बिहार में जो सड़कें और पुल बने हैं, वह नीतीश और मोदी सरकार के विकास मॉडल का नतीजा हैं. कांग्रेस के शासनकाल में बिहार दशकों तक पिछड़ा रहा और विकास ठप पड़ा रहा.
“आज बिहार में जो सड़कें और पुल बने हैं, वह नीतीश और मोदी सरकार के विकास मॉडल का नतीजा हैं. कांग्रेस की सरकारों के समय दशकों तक विकास ठप रहा.” - सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेज पर घेराबंदी : स्वास्थ्य क्षेत्र पर हमला करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अंग्रेजों ने दो मेडिकल कॉलेज बनाए, दो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने और कर्पूरी ठाकुर ने भी दो बनाए. लेकिन कांग्रेस और राजद के 30 साल के शासन में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला. आज नीतीश सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है और निजी निवेश को भी आमंत्रित कर रही है.
प्रशांत किशोर पर तंज और फंडिंग का आरोप : सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में आजकल एक 'पैसा वाला' घूम रहा है जो महागठबंधन की बी-टीम बनकर काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति यात्रा पर काफी पैसा खर्च कर रहा है और इसे कांग्रेस, टीएमसी, टीआरएस और अखिलेश यादव जैसे दलों से फंडिंग मिल रही है.
अखिलेश यादव का समर्थन भरा ट्वीट : इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन देते हुए ट्वीट किया- “नफरत को हराने के लिए यह एक सकारात्मक कदम है.” अखिलेश के इस बयान से साफ है कि विपक्ष इस यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने की कोशिश कर रहा है.
''पहले अपने राज्य में विकास की ठप्प पड़ी सड़क बनवाएं, तब देश के सबसे अच्छे और सबसे तेज़ी से विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे बनवाने वालों के बारे में बोलें और उनसे मेट्रो बनवाने की सलाह लें, तभी पटना मेट्रो का मुँह देख पायेगा''- अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
सम्राट को अखिलेश की सलाह: अखिलेश यादव ने सम्राट चौधरी को सलाह देते हुए लिखा, 'उप रहें, चुप रहें. पहले अपने राज्य में विकास की ठप्प पड़ी सड़क बनवाएं, तब देश के सबसे अच्छे और सबसे तेजी से विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे बनवाने वालों के बारे में बोलें और उनसे मेट्रो बनवाने की सलाह लें, तभी पटना मेट्रो का मुँह देख पायेगा.'
राजनीतिक स्टंट या जनता का समर्थन? : सम्राट चौधरी ने इस यात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष एक भी ठोस विजन डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकता. दूसरी ओर, अखिलेश यादव जैसे नेताओं का समर्थन बताता है कि महागठबंधन इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है. अब देखना है कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाती है.
