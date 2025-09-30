BJP नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर शोक की लहर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि
दिल्ली के सशक्त बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन के बाद बीजेपी में शोक की लहर,श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता
Published : September 30, 2025 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने मंगलवार को 94 साल की उम्र में सुबह 6 अंतिम सांस ली. वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे. उनके निधन के बाद भाजपा में शोक की लहर है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बीजेपी नेताओं का उनके सरकारी आवास 21 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर श्रद्धांजलि देने के लिए आने का सिलसिला जारी है.
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विजय कुमार मल्होत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की. कहा मुख्यमंत्री बनने के बाद आशीर्वाद लेने जब मैं मल्होत्रा जी के पास पहुंची तो वे बहुत खुश हुए थे. उनके साथ काम कर चुके बीजेपी नेता उनके साथ अपनी यादों को साझा कर रहे हैं. वरिष्ठ भाजपा नेता और जनसंघ और भाजपा के संस्थापक सदस्य डॉ. वेद व्यास महाजन ने बताया कि दिल्ली में आज जो विकास दिखाई दे रहा है उसकी शुरुआत विजय कुमार मल्होत्रा ने की थी. वह दिल्ली के सबसे यंगेस्ट मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे. दिल्ली और भाजपा के विकास में उनका योगदान अभूतपूर्व रहा. उन्होंने भाजपा को दिल्ली में खड़ा किया.
दिल्ली के विकास में वीके मल्होत्रा का अहम योगदान : दिल्ली का पहला फ्लाई ओवर पटेल नगर को मोती नगर से जोड़ने वाला दिल्ली का मुख्य कार्यकारी पार्षद (मुख्यमंत्री के बराबर दर्जा) रहते हुए वर्ष 1967 से 1971 में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने बनवाया था. इसके साथ ही दिल्ली में 16 कॉलेज बनवाने का श्रेय भी प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को जाता है. वेद व्यास महाजन ने बताया कि उनका मल्होत्रा जी के साथ 65 वर्ष का संपर्क रहा इस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. उन्होंने दिल्ली के चहुंमुखी विकास की नींव रखी.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to senior BJP leader Vijay Kumar Malhotra, at his residence.— ANI (@ANI) September 30, 2025
Vijay Kumar Malhotra passed away at AIIMS, New Delhi, today at the age of 93.
(Video: DD) pic.twitter.com/mrgGNt8cqp
बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहें काबिज :वेदव्यास महाजन ने बताया कि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा संसद में भाजपा संसदीय दल के उपनेता रहे. संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे. उन्होंने बताया जब मल्होत्रा जी के समय में भाजपा के द्वारा किया गया कोई भी विरोध प्रदर्शन काफी व्यापक प्रभाव वाला होता था तो और पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस तक छोड़नी पड़ती थी.
#WATCH | Delhi: On the demise of senior BJP leader Vijay Kumar Malhotra, Delhi Minister Parvesh Verma says, " ...malhotra ji had a great contribution in the development of the workers of bjp and in establishing bjp in delhi...he was a founding member of the bjp, jansangh, and the… pic.twitter.com/sI1Vrfu4lP— ANI (@ANI) September 30, 2025
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साझा की यादें : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठतम नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी का जाना बड़ी क्षति है. दिल्ली के विकास की नींव की हर ईंट उनके द्वारा रखी गई. अंतिम समय तक उन्होंने संगठन की चिंता करते हुए काम किया. जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने घर पहुंची तो बहुत खुश हुए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है इसके लिए खूब बधाई और आशीर्वाद दिया.
बड़े युग का अंत और योद्धा का विश्राम-मुख्तार अब्बास नकवी : भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राजनीति क्षेत्र के एक बड़े युग का अंत और योद्धा का विश्राम है. प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की उंगली पकड़कर हमने संगठन और संसद की बारीकियों को सिखा. उनका जाना अपूरणीय क्षति है. उनका पूरा जीवन हम सबके लिए एक सबक और संदेश होना चाहिए.
खेलों को बढ़ावा देने में भी रही महत्वपूर्ण भूमिका-वीरेन्द्र सचदेवा : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि मल्होत्रा जी का जाना भाजपा के साथ ही मेरी व्यक्तिगत अपूरणीय क्षति है. सचदेवा ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने में उनका विशेष योगदान रहा. वह तीरंदाजी एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे. वह राजनीति में शुचिता भी रखते थे. मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को उनसे प्रेरणा मिली. उनका पार्थिव शरीर बुधवार को 14 पंत मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में कल दोपहर 12 से दो बजे तक कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा.
लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर होगा अंतिम संस्कार : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि शाम तीन बजे उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर किया जाएगा. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी आवास पर पहुंचकर वीके मल्होत्रा को श्रद्धांजलि दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय कुमार मल्होत्रा की बेटी लंदन में रहती हैं. इसलिए उनके पहुंचने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा. वह दिल्ली में अपने बेटे के साथ रहते थे.
