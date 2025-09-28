ETV Bharat / bharat

कपिल शर्मा से एक करोड़ रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल में मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

चंडीगढ़: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से रंगदारी और धमकी मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुंबई पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दिलीप चौधरी के रूप में हुई है. उसने कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी. पैसा नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. इस संबंध में कुछ वीडियो संदेश भी भेजे गए थे.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से दिलीप चौधरी को गिरफ्तार किया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर मुंबई लाया. उसे मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 30 सितंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया. आरोपी ने धमकी देते समय गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के नाम का इस्तेमाल किया था.

कैफे में दो बार गोलीबारी हो चुकी हैः

बता दें कि गैंगस्टरों के निशाने पर आए कपिल शर्मा पिछले कुछ दिनों से काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित उनके कैफ़े पर कुछ ही दिनों के अंतराल में दो बार गोलीबारी हो चुकी है. कनाडा में कपिल शर्मा के कैफ़े पर पहली गोलीबारी कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने की थी, जबकि दूसरी गोलीबारी की ज़िम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली थी.