ETV Bharat / bharat

फिल्म जॉली LLB-3 पर बैन लगाने की मांग, कोर्ट ने अक्षय-अरशद को अदालत में पेश होने को कहा - DEMAND TO BAN JOLLY LLB 3

पुणे के सिविल जज कोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी को अदालत में पेश होने को कहा है

LLB
फिल्म जॉली LLB-3 पर बैन लगाने की मांग (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read

मुंबई: महाराष्ट्र के पुणे में वकील वाजेद खान और गणेश म्हस्के ने फिल्म जॉली LLB-3 पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने अपनी याचिका में फिल्म में वकीलों और जजों के बारे में अश्लील और हल्के-फुल्के चुटकुलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

इस सिलसिले में सिविल जज कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी को 28 अगस्त को पेश होने को कहा है. बता दें कि यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है. याचिकाकर्ताओं ने जजों के लिए अपमानजनक संदर्भ में 'मामू'शब्द के इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई है.

'वकीलों और पूरी न्यायपालिका का अपमान'
उन्होंने दावा किया कि इस तरह की बातें न्यायपालिका की गरिमा का अनादर और अपमान करने के समान हैं. फिल्म के टीजर पर आपत्ति जताते हुए, उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया पर इस तरह के प्रचार के तरीके वकीलों और पूरी न्यायपालिका का अपमान करते हैं.

'फिल्म पर रोक लगाने की मांग'
खान ने कहा, "फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर रिलीज हो चुका है और अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने वकीलों के बैंड पहनकर इसका प्रचार किया है. इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए वकीलों की छवि धूमिल हुई है और फिल्म में कानूनी पेशे का अपमान हुआ है. इसलिए, हमने सिविल कोर्ट का रुख किया और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की."

अभिनेताओं को 28 अगस्त को पेश होने को कहा
उन्होंने आगे कहा, "इस संबंध में न्यायाधीश जेजी पवार ने फिल्म के निर्माताओं और अभिनेताओं को 28 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है." उम्मीद है कि अगली सुनवाई में यह तय होगा कि फिल्म की रिलीज रोकी जाए या नहीं.

यह भी पढ़ें- तीन साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना, लोगों को 'करोड़पति' बनने का ख्वाब देखाने वाले गेमिंग ऐप्स का खेल खत्म!

मुंबई: महाराष्ट्र के पुणे में वकील वाजेद खान और गणेश म्हस्के ने फिल्म जॉली LLB-3 पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने अपनी याचिका में फिल्म में वकीलों और जजों के बारे में अश्लील और हल्के-फुल्के चुटकुलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

इस सिलसिले में सिविल जज कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी को 28 अगस्त को पेश होने को कहा है. बता दें कि यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है. याचिकाकर्ताओं ने जजों के लिए अपमानजनक संदर्भ में 'मामू'शब्द के इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई है.

'वकीलों और पूरी न्यायपालिका का अपमान'
उन्होंने दावा किया कि इस तरह की बातें न्यायपालिका की गरिमा का अनादर और अपमान करने के समान हैं. फिल्म के टीजर पर आपत्ति जताते हुए, उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया पर इस तरह के प्रचार के तरीके वकीलों और पूरी न्यायपालिका का अपमान करते हैं.

'फिल्म पर रोक लगाने की मांग'
खान ने कहा, "फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर रिलीज हो चुका है और अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने वकीलों के बैंड पहनकर इसका प्रचार किया है. इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए वकीलों की छवि धूमिल हुई है और फिल्म में कानूनी पेशे का अपमान हुआ है. इसलिए, हमने सिविल कोर्ट का रुख किया और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की."

अभिनेताओं को 28 अगस्त को पेश होने को कहा
उन्होंने आगे कहा, "इस संबंध में न्यायाधीश जेजी पवार ने फिल्म के निर्माताओं और अभिनेताओं को 28 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है." उम्मीद है कि अगली सुनवाई में यह तय होगा कि फिल्म की रिलीज रोकी जाए या नहीं.

यह भी पढ़ें- तीन साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना, लोगों को 'करोड़पति' बनने का ख्वाब देखाने वाले गेमिंग ऐप्स का खेल खत्म!

For All Latest Updates

TAGGED:

JOLLY LLB 3JOLLY LLB 3 BAN DEMANDAKSHAY KUMARARSHAD WARSIDEMAND TO BAN JOLLY LLB 3

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.