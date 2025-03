ETV Bharat / bharat

झारखंड के शेड्यूल एरिया में पी-पेसा के प्रावधानों की मांग तेज, जानें, कहां फंसा है पेंच! - PESA ACT

रांचीः झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के लिए संसद से 1996 में पारित "THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULE AREAS) ACT, 1996" के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमावली की मांग तेज हो गई है.

इस अधिकार के लिए आदिवासी बुद्धिजीवी मंच कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. 29 जुलाई 2024 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दो माह के भीतर नियमावली बनाने का निर्देश दिया था. लेकिन डेडलाइन पार होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी है, जिसपर 19 मार्च 2025 को सुनवाई होनी है. आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर कुमार मालतो से खास बातचीत की ईटीवी भारत ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह ने.

ईटीवी भारत के साथ आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर कुमार मालतो की खास बातचीत (ETV Bharat)

गजट में पेसा नहीं पी-पेसा का है जिक्र

आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर कुमार मालतो जो आदिम जनजाति पहाड़िया समाज से आते हैं, उनका कहना है कि गजट में इस कानून का पूरा नाम पी-पेसा है ना कि पेसा. इस कानून को 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी थी. इस एक्ट में 23 प्रावधान हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना है. लेकिन आजतक झारखंड में यह लागू नहीं हो पाया.

इस एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज और नगरपालिका व्यवस्था पर संवैधानिक रोक है. क्योंकि जनजातीय समाज की विशेष भाषा, संस्कृति, परंपरागत रीति रिवाज के आलोक में यहां की जमीन, जंगल और खनिज संपदाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए संसद ने पी-पेसा कानून बनाया. इसके तहत जिला स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना होनी है. यह काम आजतक नहीं हुआ.

भारत सरकार के गजट की प्रति (ETV Bharat)

कानूनी स्तर पर कहां तक पहुंचा है मामला

पी-पेसा के प्रावधानों को नियमावली के तहत लागू करने की मांग से जुड़ी कानूनी लड़ाई अब निर्णायक स्थिति की ओर बढ़ती दिख रही है. 29 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने मैंडेमस पारित कर दो माह के भीतर पी-पेसा के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया था. सरकार द्वारा प्रावधान लागू नहीं किए जाने पर 9 दिसंबर 2024 को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की. 30 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने मंत्रिमंडल के गठन का हवाला देकर जवाब देने के लिए और समय की मांग की थी. लिहाजा, अब 19 मार्च 2025 को सुनवाई होगी.

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के तहत चुनाव असंवैधानिक

पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया में कुल 13 जिला शामिल है. इनमें रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी जिला शामिल हैं. इसके अलावा पलामू जिला के सतबरवा प्रखंड की रबदा और बकोरिया पंचायत भी शामिल है. साथ ही गढ़वा जिला का भंडरिया प्रखंड और गोड्डा जिला का सुंदरपहाड़ी और बोआरीजोर प्रखंड में शेड्यूल एरिया में शुमार हैं.

आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक विक्टर कुमार मालतो का कहना है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि झारखंड गठन से पहले ही यह अधिनियम अस्तित्व में था. लेकिन राज्य बनने के बाद 2001 में जेपीआरए यानी झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, जिसको संसदीय कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है.

जेपीआरए का हिस्सा नहीं हो सकता पी-पेसा का प्रावधान