सर्दियों से पहले दिल्ली की हवा हो सकती है ज्यादा जहरीली! पुराने वाहनों पर रोक हटने से विशेषज्ञ चिंतित - AIR POLLUTION RISING IN INDIA

2024 के IQAir रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 11 भारत में हैं.

Air Pollution Rising in India
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 7:29 PM IST

5 Min Read

सुरभि गुप्ता.

नई दिल्ली: भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है, जो शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लगे आयु प्रतिबंध को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है. इस फैसले ने वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत प्रतिबद्धता की जरूरत पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है.

वायु प्रदूषण का प्रभावः

भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं. 2024 के IQAir रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 11 भारत में हैं. जिसमें दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है. विशेषज्ञों का मानना है कि वाहन पर आयु प्रतिबंध हटाये जाने के बाद सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और खराब हो सकता है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर में बढ़ोतरी होगी.

प्रदूषण के कारणः

वायु प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, कृषि कार्य, कचरा निपटान और प्राकृतिक घटनाएं जैसे धूल भरी आंधी जिम्मेदार हैं. खासकर सर्दियों में, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं, कम हवा की गति और ठंड के कारण प्रदूषक जमीन के पास फंस जाते हैं. जिससे दिल्ली में AQI का स्तर बढ़ जाता है.

Air Pollution Rising in India
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)

विशेषज्ञों की रायः

टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के विजिटिंग प्रोफेसर और जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक प्रोफेसर एसएन मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "वाहनों का उत्सर्जन दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जबकि पराली जलाना अक्टूबर-नवंबर में समस्या को और गंभीर करता है. पुराने वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति देना वायु गुणवत्ता में हुए सुधार को नष्ट कर सकता है. सर्दियों में प्रदूषण पहले ही चरम पर होता है. इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ने के बजाय, यह फैसला दिल्ली के प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बड़ा झटका हो सकता है."

पर्यावरणविद् मनु सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत का वायु प्रदूषण एक कारण से नहीं, बल्कि कई गलत विकल्पों और समझौतों का नतीजा है. बढ़ते शहर, घनी आबादी, वाहनों और उद्योगों की बढ़ती मांग, नदियों में औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट, और कचरे के ढेर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं. दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम हर घंटे को स्वास्थ्य संकट में बदल देता है."

मनु सिंह कहते हैं, भारत स्टेज VI नियम और स्क्रैपेज नीति जैसे कदम सकारात्मक हैं, लेकिन पुराने वाहनों की मौजूदगी और नियमों के पालन में कमी इन प्रयासों को कमजोर करती है. दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध हटाने का फैसला, खासकर सर्दियों से पहले, स्वच्छ हवा के लिए अब तक की उपलब्धियों को खतरे में डाल सकता है. यह नीतिगत बदलाव जल्दबाजी में लिया गया प्रतीत होता है, जिसमें गहन शोध और योजना की कमी दिखती है.

वाहन उत्सर्जनः

शहरी परिवहन भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, जो बड़े शहरों में 20-30% पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) के लिए जिम्मेदार है. वाहनों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और छोटे कण फेफड़ों में प्रवेश कर अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और हृदय रोगों का कारण बनते हैं. ट्रैफिक जाम में धीमी गति से चलने वाले वाहन प्रति किलोमीटर ज्यादा उत्सर्जन करते हैं.

औद्योगिक प्रदूषणः

उद्योग, विशेष रूप से थर्मल पावर प्लांट और कारखाने, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं, जो भारत में शहरी वायु प्रदूषण का 50% हिस्सा हैं. ये प्रदूषक अम्ल वर्षा और सांस की बीमारियों का कारण बनते हैं.

पराली जलानाः

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना सर्दियों में AQI को खतरनाक स्तर तक ले जाता है। किसान खेतों को जल्दी तैयार करने के लिए पराली जलाते हैं, जिसका धुआं उत्तरी भारत में स्मॉग का कारण बनता है. सरकार ने सब्सिडी और दंड जैसे कदम उठाए, लेकिन लागू करने में चुनौतियां बनी हुई हैं.

धूल और कचराः

थार रेगिस्तान के पास के शहरों में धूल भरी आंधी और निर्माण गतिविधियां PM2.5 के स्तर को बढ़ाती हैं. इसके अलावा, भारत में हर साल 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 12 मिलियन टन का ही निपटान होता है. दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लैंडफिल में आग लगने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो AQI को और खराब करती हैं.

स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावः

वायु प्रदूषण से भारत में हर साल लगभग 20 लाख लोग समय से पहले मर रहे हैं. दिल्ली में यह जीवन प्रत्याशा को 12 साल तक कम कर सकता है. प्रदूषण से सांस और हृदय रोगों के साथ-साथ बच्चों के विकास पर भी असर पड़ता है. 2019 में वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य खर्च में 36.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था का 1.36% है.

सरकारी प्रयासः

भारत सरकार ने 2020 में भारत स्टेज VI उत्सर्जन मानक लागू किए और 2022 में वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की. 2019 में शुरू हुआ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) 131 शहरों में PM प्रदूषण को 2026 तक 40% कम करने का लक्ष्य रखता है. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर के आधार पर कदम उठाता है, लेकिन ये उपाय अस्थायी हैं और व्यवस्थित समस्याओं का समाधान नहीं करते.

