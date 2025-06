ETV Bharat / bharat

Love Life, ब्रेकअप, और इंटिमेट रिश्तों पर DU का नया कोर्स शुरू, Gen-Z को हिंसा से दूर करने का प्रयास

Published : June 18, 2025 at 8:12 PM IST | Updated : June 18, 2025 at 8:59 PM IST

नई दिल्ली: इंटरनेट, सोशल मीडिया के जमाने में युवा पीढ़ी इस कदर प्रभावित है कि उन्हें काल्पनिक दुनिया ही अपनी लगती है. इस वर्चुअल वर्ल्ड में रिश्ते चंद मिनटों में बनते हैं और बिगड़ जाते हैं. दिल टूटते हैं, गुस्सा आता है और मन में नफरत भरने लगती है. ऐसी स्थिति में युवाओं का सही मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक खास तरह का कोर्स शुरू किया है. आइये जानते हैं इस कोर्स के बारे में. प्यार उलझन भरा होता है, खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी के लिए जो इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप और छोटे वीडियो के दौर में बड़े हो रहे हैं जो एक मिनट से भी कम समय में “आदर्श” रिश्ते दिखाते हैं. उन्हें कोई नहीं सिखाता कि असली, सम्मानजनक और सुरक्षित रिश्ते कैसे होते हैं. यही कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ‘नेगोशिएटिंग इंटिमेट रिलेशनशिप’ नामक एक नया कोर्स शुरू कर रहा है. 2025-26 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले किसी भी स्ट्रीम के छात्र जिन्होंने कक्षा 12 पास कर ली है, वे इस ऐच्छिक कोर्स को ले सकते हैं. यह कोर्स विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है और इसे 4-क्रेडिट विषय के रूप में गिना जाएगा. अभी इस कोर्स की आवश्यकता क्यों है?

आज के युवा, वयस्क सोशल मीडिया, समाज और यहां तक कि खुद से भी बहुत दबाव में हैं. परफेक्ट दिखने, प्यार में पड़ने और कभी कमज़ोरी न दिखाने की निरंतर आवश्यकता होती है। लेकिन इन फिल्टर के पीछे चिंता, दिल टूटने, अकेलेपन और भ्रम की वास्तविक भावनाएं होती हैं. पिछले कुछ सालों में भारत में ऐसे अपराधों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जिसमें युवा महिलाओं की हत्या उनके उन लोगों द्वारा की जाती है, जिनके साथ वे रिलेशनशिप में थीं. इनमें से कुछ मामलों में हमलावरों ने कहा कि वे प्यार में थे, लेकिन यह प्यार नियंत्रण, जुनून और गुस्से से भरा था. क्या कहते हैं डीयू के अधिकारी

डीयू के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामले और ब्रेकअप के हिंसक होने से जुड़े कई अन्य मामलों ने उन्हें एहसास कराया कि छात्रों को भावनात्मक शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है. अधिकांश युवा यह सीखकर बड़े नहीं होते कि दिल टूटने से कैसे निपटा जाए, ईर्ष्या को कैसे संभाला जाए या किसी गलत साथी से कैसे दूर चला जाए. इस कोर्स का उद्देश्य यह सिखाना है कि सम्मानजनक संबंध कैसे बनाए जाएं और जब कुछ गलत लगे तो शुरुआती संकेतों को कैसे पहचाना जाए. छात्र क्या सीखेंगे? कोर्स को चार मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया है: दोस्ती से रोमांस: कैसे घनिष्ठ मित्रता प्यार में बदल सकती है और कैसे हमारे सामाजिक बंधन बनते हैं.

डीयू के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामले और ब्रेकअप के हिंसक होने से जुड़े कई अन्य मामलों ने उन्हें एहसास कराया कि छात्रों को भावनात्मक शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है. अधिकांश युवा यह सीखकर बड़े नहीं होते कि दिल टूटने से कैसे निपटा जाए, ईर्ष्या को कैसे संभाला जाए या किसी गलत साथी से कैसे दूर चला जाए. इस कोर्स का उद्देश्य यह सिखाना है कि सम्मानजनक संबंध कैसे बनाए जाएं और जब कुछ गलत लगे तो शुरुआती संकेतों को कैसे पहचाना जाए. छात्र क्या सीखेंगे? कोर्स को चार मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया है: दोस्ती से रोमांस: कैसे घनिष्ठ मित्रता प्यार में बदल सकती है और कैसे हमारे सामाजिक बंधन बनते हैं. प्यार का वास्तव में क्या मतलब है: यह स्टर्नबर्ग के प्रेम के त्रिकोणीय सिद्धांत (हां, प्रेम के बारे में एक सिद्धांत जिसमें एक त्रिकोण है) जैसे प्रसिद्ध सिद्धांतों की खोज करता है. ध्यान देने योग्य RED FLAG: छात्र सीखेंगे कि भावनात्मक हेरफेर, ईर्ष्या या यहां तक कि हिंसा जैसे अस्वस्थ संकेतों को कैसे पहचाना जाए. स्वस्थ संबंध कैसे बनाएं: इसमें खुला संचार, सीमाएं निर्धारित करना और अपनी भावनाओं को समझना शामिल है. कबीर सिंह और टाइटैनिक जैसी फिल्मों से सीखेंगे छात्र ये कोर्स कोई थ्योरी कोर्स नहीं है, बल्कि छात्र इसमें कबीर सिंह और टाइटेनिक जैसी फिल्मों से सीखने की कोशिश करेंगे. फिल्म देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, डेटिंग ऐप्स के बारे में बात करेंगे और यहां तक कि अपने खुद के संबंध शैली को समझने के लिए क्विज़ भी लेंगे. यह कोर्स छात्रों को उन भावनाओं के बारे में बात करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है. यह उन विषयों पर ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहित करता है जिन्हें आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है, जैसे ब्रेकअप, पार्टनर को नियंत्रित करना या प्यार और सेक्स के बारे में साथियों का दबाव यह जान बचा सकता है

यह कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी स्नातक छात्रों के लिए खुला है, चाहे वे कोई भी विषय पढ़ रहे हों. इसमें हर हफ़्ते तीन व्याख्यान और एक मज़ेदार, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल होगा. यह सिर्फ़ सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है. छात्र चर्चा करेंगे, समूह परियोजनाएं करेंगे और यहां तक कि अपने सोशल मीडिया पैटर्न का विश्लेषण करके यह समझेंगे कि वे रिश्तों को कैसे देखते हैं. डीयू के एक अधिकारी ने कहा, "यह कोर्स दिल टूटने और यहां तक कि हिंसा को रोकने में मदद कर सकता है. अब समय आ गया है कि हम भावनात्मक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना शुरू करें''.

Last Updated : June 18, 2025 at 8:59 PM IST