ETV Bharat / bharat

हिमालयी आपदाओं पर शोध तेज, दिल्ली विश्वविद्यालय कर रहा फ्लैश फ्लड और ग्लेशियर संरक्षण की तैयारी, जानें पूरा प्लान

प्राकृतिक आपदाओं का विज्ञान और समाधान: प्रो. बिंध्य वासिनी पांडेय ने बताया कि हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण मलवा (मोरेन्स) जमा हो रहा है. यह मलवा पानी के प्रवाह को रोककर झील बनाता है, जो समय के साथ इतनी विशाल हो जाती हैं कि उनका ढांचा टूट जाता है और फ्लैश फ्लड का रूप ले लेता है, जिसमें लाखों-करोड़ों लीटर पानी कुछ ही सेकंड में नीचे की ओर बहता है, जो गांवों, खेतों, घरों और आजीविका को तहस-नहस कर देता है.

प्रो. बिंध्य वासिनी पांडेय ने बताया कि केंद्र ग्लेशियर पिघलने, झीलों के निर्माण और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए गहन अनुसंधान कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके. उनका कहना है कि “हम आपदाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं.”

नई दिल्ली: देश के कई पहाड़ी हिस्सों में आए फ्लैश फ्लड, क्लॉउड ब्रस्ट की घटनाएं सामने आई है. उत्तराखंड के धराली जैसे क्षेत्रों में हाल ही में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं ने हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते खतरे की ओर ध्यान खींचा है. दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. बिंध्य वासिनी पांडेय ने हिमालय के पर्यावरणीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ईटीवी भारत से जानकारी साझा की.

आपदाओं की हानि को कम करने पर शोध : उन्होंने बताया कि ऐसी आपदाओं को पूरी तरह रोकना असंभव है, लेकिन केंद्र का लक्ष्य है इनके प्रभाव को कम करना है. इसके लिए पूर्वानुमान और निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों को समय रहते खाली कराया जा सके और धन-जन की हानि को कम किया जा सके.



उत्तराखंड पर विशेष ध्यान: हिमालय अध्ययन केंद्र ने वर्ष 2025 और 2026 के लिए उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अपने शोध का केंद्र बनाया है. केंद्र की टीम टेंट, जीपीएस और आधुनिक उपकरणों के साथ ग्लेशियरों तक पहुंचकर झील बनने की संभावनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन करेगी.

हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन : प्रो. बिंध्य वासिनी पांडेय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली, धर्मशाला, कांगड़ा और किन्नौर में पहले ही गहन शोध किया जा चुका है. केंद्र ने 170 वर्षों के क्लाउड बर्स्ट के आंकड़ों का विश्लेषण कर एक पैटर्न तैयार किया है, जो इन घटनाओं की बारंबारता और तीव्रता को समझने में मदद करता है.

हिमालय अध्ययन केंद्र ने किए कई शोध (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शोध: प्रो. बिंध्य वासिनी पांडेय ने बताया कि हिमालय अध्ययन केंद्र का काम केवल भारत तक सीमित नहीं है. यूजीसी, आईसीएसआर और जीबी पंत इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बाथस्पा (यूके) और स्विट्जरलैंड जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर शोध किया जा रहा है. जिनेवा के अंतरराष्ट्रीय आपदा केंद्र से संबद्ध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों में हिमालय में आपदाओं के प्रभाव को कम करने के उपाय सुझाए गए हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र में एमए और पीएच.डी. छात्रों के साथ शिक्षक समुदाय सक्रिय रूप से अनुसंधान में जुटे हैं.

आपदाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन उनके प्रभाव को किया जा सकता है कम (ETV Bharat)

ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर पिघलने की वजह: ग्लेशियरों के पिघलने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है. पिछले 100 वर्षों में तापमान में बढ़ोतरी, वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगीकरण और परिवहन के विस्तार ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाया है. नगरीकरण के कारण बने हीट आइलैंड्स ने वैश्विक तापमान को और गर्म किया है. प्रो. पांडेय ने बताया कि वायुमंडल में सूर्य की गर्मी फंसने से ग्लेशियर, महासागर और पूरा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है.

भारत की कार्बन न्यूट्रैलिटी की पहल: प्रो. बिंध्य वासिनी पांडेय ने भारत सरकार की कार्बन न्यूट्रैलिटी की प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने बताया कि भारत 2070 से पहले कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. सोलर हब के विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन रहा है. प्रो. पांडेय ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए दीर्घकालिक योजना जरूरी है और भारत इस दिशा में आगे है.

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जोर: जापान के सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत यह स्पष्ट हुआ है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है. हिमालय अध्ययन केंद्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डिजास्टर रिस्क रिडक्शन) पर काम कर रहा है, ताकि हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान और आजीविका को बचाया जा सके.



ये भी पढ़ें :