ETV Bharat / bharat

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: दो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी गिरफ्तार, 11 साल पहले आए थे भारत

नई दिल्ली: दक्षिण पश्चिम ज़िले में दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन सेल ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान गाज़ीपुर ज़िले के धनुन गांव के 35 वर्षीय शिशिर ह्यूबर्ट रोज़ारियो और कॉक्स बाज़ार ज़िले के खोंडोकर पारा गांव के 33 वर्षीय मोहम्मद तौहीदुर रहमान के रूप में हुई है. उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद, पुलिस टीम ने उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क कर और उनके बांग्लादेशी पहचान पत्र प्राप्त किए जिनमें राष्ट्रीय पहचान पत्र भी शामिल है.

11 साल से अधिक समय से रह रहे थे भारत में : दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के आवश्यक औपचारिकताओं के बाद समन्वय में एक नई निर्वासन प्रक्रिया शुरू की गई है.विज्ञप्ति के अनुसार, टीम को महिपालपुर में आवास चाहने वाले कुछ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी.

पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से किया संपर्क :पुलिस ने इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क किया, पहचान संबंधी दस्तावेज़ मांगे और गहन पूछताछ की.दोनों अवैध प्रवासी कोई भी वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहे और उन्होंने स्वीकार किया कि वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं जो 11 साल से अधिक समय पहले भारत में आए थे और उनके वीज़ा की अवधि अब खत्म हो चुकी है.

कापसहेड़ा इलाके से चार अवैध बांग्लादेशी लिए गए हिरासत में :गहन सत्यापन और पूछताछ के बाद, आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), नई दिल्ली के माध्यम से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हुई.11 सितंबर को, ऑपरेशन सेल की दिल्ली टीम ने गुरुवार को कापसहेड़ा इलाके से तीन महिलाओं सहित चार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है.