दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: दो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी गिरफ्तार, 11 साल पहले आए थे भारत

दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन सेल ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया, 11 साल पहले आए थे भारत,वीज़ा अवधि हो चुकी थी खत्म.

दिल्ली पुलिस ऑपरेशन सेल ने दो बांग्लादेशी को लिया हिरासत में
दिल्ली पुलिस ऑपरेशन सेल ने दो बांग्लादेशी को लिया हिरासत में (ETV Bharat)
By ANI

Published : September 21, 2025 at 12:04 PM IST

नई दिल्ली: दक्षिण पश्चिम ज़िले में दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन सेल ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान गाज़ीपुर ज़िले के धनुन गांव के 35 वर्षीय शिशिर ह्यूबर्ट रोज़ारियो और कॉक्स बाज़ार ज़िले के खोंडोकर पारा गांव के 33 वर्षीय मोहम्मद तौहीदुर रहमान के रूप में हुई है. उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद, पुलिस टीम ने उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क कर और उनके बांग्लादेशी पहचान पत्र प्राप्त किए जिनमें राष्ट्रीय पहचान पत्र भी शामिल है.

11 साल से अधिक समय से रह रहे थे भारत में : दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के आवश्यक औपचारिकताओं के बाद समन्वय में एक नई निर्वासन प्रक्रिया शुरू की गई है.विज्ञप्ति के अनुसार, टीम को महिपालपुर में आवास चाहने वाले कुछ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी.

पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से किया संपर्क :पुलिस ने इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क किया, पहचान संबंधी दस्तावेज़ मांगे और गहन पूछताछ की.दोनों अवैध प्रवासी कोई भी वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहे और उन्होंने स्वीकार किया कि वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं जो 11 साल से अधिक समय पहले भारत में आए थे और उनके वीज़ा की अवधि अब खत्म हो चुकी है.

कापसहेड़ा इलाके से चार अवैध बांग्लादेशी लिए गए हिरासत में :गहन सत्यापन और पूछताछ के बाद, आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO), नई दिल्ली के माध्यम से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हुई.11 सितंबर को, ऑपरेशन सेल की दिल्ली टीम ने गुरुवार को कापसहेड़ा इलाके से तीन महिलाओं सहित चार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है.

चारों वैध दस्तावेज़ दिखाने में रहे विफल: हिरासत में लिए गए प्रवासियों की पहचान ढाका निवासी फरजाना अख्तर, जेसोर निवासी नज़मा बेगम, पालपारा निवासी रेस्मा अख्तर और कोतवाली जेसोर निवासी ओरको खान के रूप में हुई है.पुलिस के अनुसार, हेड कांस्टेबल (HC) सुंदर सिंह को कापसहेड़ा इलाके में कुछ अवैध बांग्लादेशी महिला प्रवासियों के घूमने की सूचना मिली थी. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम मौके पर पहुंची, संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क किया और उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज़ मांगे. पूछताछ के दौरान, चारों वैध दस्तावेज़ दिखाने में विफल रहे.

अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात खुद स्वीकार की : पूछताछ में, इन व्यक्तियों ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात स्वीकार की, जो 2017 में बनगांव सीमा और त्रिपुरा राज्य के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे. इनमें से कुछ वीज़ा पर भारत आए थे, लेकिन वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद वापस नहीं लौटे.उन्होंने आगे बताया कि वे मुंबई और दिल्ली में हाउसकीपिंग की नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त रोज़गार नहीं मिला. वे दिल्ली के कापसहेड़ा के पास रह रहे थे और हिरासत में लिए जाने के दिन काम की तलाश में थे.

