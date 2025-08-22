नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्कूलों में लगातार बम की धमकी भरे संदेश आ रहे हैं. यह सिलसिला थम नहीं रहा है. अब दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 स्थित एक स्कूल को शुक्रवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया. दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार, यह सूचना सुबह करीब 7 बजे मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. दिल्ली के स्कूलों में बम होने की धमकी का यह लगातार तीसरा दिन है. मंगलवार को छोड़कर इस पूरे सप्ताह यह सिलसिला चल रहा है.

स्कूल में बम की सूचना मिलते ही स्कूल परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है. फिलहाल बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

इससे पहले गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे. गुरुवार सुबह राजधानी के कम से कम छह स्कूलों को ऐसे ईमेल भेजे गए, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. तुरंत ही स्कूलों को खाली कराया गया था. हालांकि जांच के दौरान कुछ सामने नहीं आया. फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर धमकी भरे ईमेल कहां से आ रहे हैं.

बता दे कि बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली में इस तरह की ईमेल के जरिए स्कूल को उड़ाने की धमकी दी जा रहे हैं. ऐसा पहली बार नहीं है. अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस जांच में जुटी हुई है.

