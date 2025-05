ETV Bharat / bharat

Explainer: दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 विधानसभा में पेश करने में देरी से किसे कितना फायदा और कितना नुकसान ? - DELHI SCHOOL FEE BILL 2025

क्या है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ड्राफ्ट बिल 2025 ? ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 14, 2025 at 2:14 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 2:30 PM IST 8 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित हो गया है. यह सत्र विशेष रूप से दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बुलाया गया था. इस वर्ष नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही जिस तरह बेतहाशा फीस बढ़ोतरी का मामला सामने आया, अभिभावक सड़कों पर उतर आए, मामला नई सरकार के सामने आया तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद से चर्चा के बाद स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए बिल लाने का फैसला लिया. विधानसभा का सत्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल को लेकर बुलाया गया था. लेकिन सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा सचिव रंजीत कुमार ने विशेष सत्र रद्द करने की सूचना साझा की. अब ऐसे में नई सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल 2025 कब लेकर आएगी इस पर सवाल खड़े हो गए हैं. विधानसभा में इस बिल को लाने में देरी से किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा? पढ़िए... क्या है दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल 2025 ?

अप्रैल से शुरू शैक्षणिक सत्र के साथ ही निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाए गए स्कूल फीस को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. फीस नहीं देने पर छात्रों को क्लास जाने से रोका गया तब अभिभावकों ने इसका विरोध किया. विरोध प्रदर्शन जब बढ़ा और बात सरकार तक पहुंचीं, तब मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श के बाद गत 3 मई को दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) 2025 बिल लाने की जानकारी दी. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछले 27 सालों से दिल्ली के अभिभावकों के साथ निजी स्कूल मनमानी फीस बढ़ाकर अन्याय कर रहे थे. निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते रहे और पिछली सरकारों के पास ऐसा कोई स्पष्ट कानून या दिशा-निर्देश ही नहीं था, जिससे मनमानी फीस पर लगाम लगाई जा सके. अब इस बिल के पास होने व लागू होने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी खत्म हो जाएगी. दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 की मुख्य बातें (etv bharat) निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए इस बिल में क्या प्रावधान है?

दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल, जिसे अब दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किए जाने की संभावना है, इसमें फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के लिए सख्त प्रावधान किया गया है. इस बिल का उद्देश्य दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल फीस को एक समान करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना है. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के मुताबिक इस बिल को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें बिना सरकार की अनुमति के स्कूल फीस बढ़ाने पर प्रत्येक छात्र के हिसाब से शिक्षा निदेशक द्वारा 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं. बार-बार उल्लंघन और जुर्माना न चुकाए जाने की स्थिति में प्रशासन के पास स्कूल की संपत्ति को सील करने और बेचने का भी अधिकार होगा. तय समय सीमा के भीतर जुर्माना न चुकाए जाने पर जुर्माने की राशि को दोगुना करने का भी प्रावधान किया गया है.

सरकार द्वारा ड्राफ्ट बिल दिल्ली विधानसभा में कब पेश होना था? ताकि यह पास होकर कानून बन सके?

दिल्ली सरकार ने पहले इस दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल को पास करने के लिए 13 मई और 14 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि अब इस बिल को मानसून सत्र में पास किए जाने की संभावना है, जो जुलाई में होने की उम्मीद है. ड्राफ्ट बिल में स्कूल स्तर पर फीस विनियमन समिति, जिला फीस अपील समिति और फीस संरचना की देखरेख तथा शिकायतों के समाधान के लिए संशोधन समिति की स्थापना की वकालत की गई है. ड्राफ्ट बिल के अनुसार, यह बिल विधानसभा से पारित होने के दो महीने के भीतर स्कूल समितियों का गठन करना होगा. निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक (etv bharat) विधानसभा में बिल पेश करने में देरी से किसे हुआ नुकसान?

सरकार द्वारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल जल्द विधानसभा में पेश हो जाता तब उसके बाद वहां से पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता. वहां से मंजूरी मिलते ही वह कानून बन जाता. जिसके बाद निजी स्कूलों द्वारा मनमानी करने पर उसके खिलाफ शिक्षा निदेशालय स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा. जिसमें अतिरिक्त फीस पर रोक, स्कूल किसी भी तरीके से निर्धारित सीमा से अधिक फीस नहीं वसूल सकते, यदि किसी छात्र को परेशान किया जाता है तो छात्रों को उत्पीड़न के लिए दंड, फीस अधिक वसूलने पर शिक्षा निदेशक द्वारा प्रति छात्र 50,000 का जुर्माना लगाया जाना संभव होता. लेकिन ड्राफ्ट बिल को पेश करने में देरी से अब माना जा रहा है कि इस शैक्षणिक सत्र में इसे लागू करना संभव नहीं होगा. इससे अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी. दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल से क्या पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार, अभिभावकों के साथ शिक्षकों हित के लिए कोई प्रावधान किया गया है?

ड्राफ्ट बिल में यह भी कहा गया है कि स्कूल स्तर की फीस विनियमन समितियों में अभिभावकों, शिक्षकों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं सहित सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. ताकि सबके हितों का ध्यान रखा जा सके. पहली बार दिल्ली के 1,677 निजी स्कूल कानूनी रूप से एक समान फीस दिशानिर्देशों के तहत संचालित होने की बात कही गई है. पिछले दिनों ऐसी खबरें मिली थी कि स्कूल प्रबंधन न केवल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, बल्कि जो छात्र फीस नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी भी दे रहे हैं. ऐसे में उल्लंघन और जुर्माना अदा न करने पर सरकार स्कूल की संपत्ति सील कर सकती है और बेच सकती है. यह फैसला स्कूल प्रबंधन के नामित व्यक्ति, प्रधानाचार्य, तीन शिक्षक और पांच अभिभावकों की समिति करेगी. दिल्ली सरकार नए 65 सीएम श्री स्कूल बनाने जा रही (etv bharat) क्या दिल्ली की बीजेपी सरकार का यह एजुकेशन बिल शिक्षा का एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल तैयार करने वाला होगा?

दिल्ली सरकार का मानना है कि इस बिल के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूलों की फीस को अब पारदर्शी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है. अब प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने की प्रक्रिया में अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और अन्य हितधारकों की सहभागिता अनिवार्य होगी. शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, नए बिल को बनाने में स्कूल प्रबंधन, पैरेंट्स और शिक्षा निदेशालय समेत सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर बेहद शानदार कानूनी रूपरेखा तैयार की है. देश भर के कई राज्यों के शिक्षा संबंधी नियमों का भी बारीकी से अध्ययन किया गया ताकि दिल्ली के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल तैयार किया जा सके. दिल्ली में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की नई सरकार को कोई अन्य योजना?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली सरकार नए 65 सीएम श्री स्कूल बनाने जा रही है. उससे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल इतने बेहतर और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था देने में सक्षम हो जाएंगे. लोग निजी स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने को प्राथमिकता देंगे. दिल्ली सरकार के स्कूलों को इस रूप में विकसित करने की योजना है कि अभिभावक गर्व से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजेंगे. यह विधेयक दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देगा. ये भी पढ़ें: मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने पास किया बिल - FEE REGULATION IN DELHI SCHOOLS दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अगले आदेश तक के लिए स्थगित, फीस रेगुलेशन बिल लाने की थी तैयारी

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित हो गया है. यह सत्र विशेष रूप से दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बुलाया गया था. इस वर्ष नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही जिस तरह बेतहाशा फीस बढ़ोतरी का मामला सामने आया, अभिभावक सड़कों पर उतर आए, मामला नई सरकार के सामने आया तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद से चर्चा के बाद स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए बिल लाने का फैसला लिया. विधानसभा का सत्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल को लेकर बुलाया गया था. लेकिन सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा सचिव रंजीत कुमार ने विशेष सत्र रद्द करने की सूचना साझा की. अब ऐसे में नई सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल 2025 कब लेकर आएगी इस पर सवाल खड़े हो गए हैं. विधानसभा में इस बिल को लाने में देरी से किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा? पढ़िए... क्या है दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल 2025 ?

अप्रैल से शुरू शैक्षणिक सत्र के साथ ही निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाए गए स्कूल फीस को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. फीस नहीं देने पर छात्रों को क्लास जाने से रोका गया तब अभिभावकों ने इसका विरोध किया. विरोध प्रदर्शन जब बढ़ा और बात सरकार तक पहुंचीं, तब मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श के बाद गत 3 मई को दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) 2025 बिल लाने की जानकारी दी. सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछले 27 सालों से दिल्ली के अभिभावकों के साथ निजी स्कूल मनमानी फीस बढ़ाकर अन्याय कर रहे थे. निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते रहे और पिछली सरकारों के पास ऐसा कोई स्पष्ट कानून या दिशा-निर्देश ही नहीं था, जिससे मनमानी फीस पर लगाम लगाई जा सके. अब इस बिल के पास होने व लागू होने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी खत्म हो जाएगी. दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 की मुख्य बातें (etv bharat) निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए इस बिल में क्या प्रावधान है?

दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल, जिसे अब दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किए जाने की संभावना है, इसमें फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के लिए सख्त प्रावधान किया गया है. इस बिल का उद्देश्य दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल फीस को एक समान करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना है. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के मुताबिक इस बिल को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें बिना सरकार की अनुमति के स्कूल फीस बढ़ाने पर प्रत्येक छात्र के हिसाब से शिक्षा निदेशक द्वारा 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं. बार-बार उल्लंघन और जुर्माना न चुकाए जाने की स्थिति में प्रशासन के पास स्कूल की संपत्ति को सील करने और बेचने का भी अधिकार होगा. तय समय सीमा के भीतर जुर्माना न चुकाए जाने पर जुर्माने की राशि को दोगुना करने का भी प्रावधान किया गया है. सरकार द्वारा ड्राफ्ट बिल दिल्ली विधानसभा में कब पेश होना था? ताकि यह पास होकर कानून बन सके?

दिल्ली सरकार ने पहले इस दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल को पास करने के लिए 13 मई और 14 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि अब इस बिल को मानसून सत्र में पास किए जाने की संभावना है, जो जुलाई में होने की उम्मीद है. ड्राफ्ट बिल में स्कूल स्तर पर फीस विनियमन समिति, जिला फीस अपील समिति और फीस संरचना की देखरेख तथा शिकायतों के समाधान के लिए संशोधन समिति की स्थापना की वकालत की गई है. ड्राफ्ट बिल के अनुसार, यह बिल विधानसभा से पारित होने के दो महीने के भीतर स्कूल समितियों का गठन करना होगा. निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक (etv bharat) विधानसभा में बिल पेश करने में देरी से किसे हुआ नुकसान?

सरकार द्वारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) ड्राफ्ट बिल जल्द विधानसभा में पेश हो जाता तब उसके बाद वहां से पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता. वहां से मंजूरी मिलते ही वह कानून बन जाता. जिसके बाद निजी स्कूलों द्वारा मनमानी करने पर उसके खिलाफ शिक्षा निदेशालय स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा. जिसमें अतिरिक्त फीस पर रोक, स्कूल किसी भी तरीके से निर्धारित सीमा से अधिक फीस नहीं वसूल सकते, यदि किसी छात्र को परेशान किया जाता है तो छात्रों को उत्पीड़न के लिए दंड, फीस अधिक वसूलने पर शिक्षा निदेशक द्वारा प्रति छात्र 50,000 का जुर्माना लगाया जाना संभव होता. लेकिन ड्राफ्ट बिल को पेश करने में देरी से अब माना जा रहा है कि इस शैक्षणिक सत्र में इसे लागू करना संभव नहीं होगा. इससे अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी. दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल से क्या पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार, अभिभावकों के साथ शिक्षकों हित के लिए कोई प्रावधान किया गया है?

ड्राफ्ट बिल में यह भी कहा गया है कि स्कूल स्तर की फीस विनियमन समितियों में अभिभावकों, शिक्षकों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं सहित सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. ताकि सबके हितों का ध्यान रखा जा सके. पहली बार दिल्ली के 1,677 निजी स्कूल कानूनी रूप से एक समान फीस दिशानिर्देशों के तहत संचालित होने की बात कही गई है. पिछले दिनों ऐसी खबरें मिली थी कि स्कूल प्रबंधन न केवल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, बल्कि जो छात्र फीस नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी भी दे रहे हैं. ऐसे में उल्लंघन और जुर्माना अदा न करने पर सरकार स्कूल की संपत्ति सील कर सकती है और बेच सकती है. यह फैसला स्कूल प्रबंधन के नामित व्यक्ति, प्रधानाचार्य, तीन शिक्षक और पांच अभिभावकों की समिति करेगी. दिल्ली सरकार नए 65 सीएम श्री स्कूल बनाने जा रही (etv bharat) क्या दिल्ली की बीजेपी सरकार का यह एजुकेशन बिल शिक्षा का एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल तैयार करने वाला होगा?

दिल्ली सरकार का मानना है कि इस बिल के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूलों की फीस को अब पारदर्शी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है. अब प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने की प्रक्रिया में अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और अन्य हितधारकों की सहभागिता अनिवार्य होगी. शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, नए बिल को बनाने में स्कूल प्रबंधन, पैरेंट्स और शिक्षा निदेशालय समेत सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर बेहद शानदार कानूनी रूपरेखा तैयार की है. देश भर के कई राज्यों के शिक्षा संबंधी नियमों का भी बारीकी से अध्ययन किया गया ताकि दिल्ली के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल तैयार किया जा सके. दिल्ली में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की नई सरकार को कोई अन्य योजना?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली सरकार नए 65 सीएम श्री स्कूल बनाने जा रही है. उससे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल इतने बेहतर और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था देने में सक्षम हो जाएंगे. लोग निजी स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने को प्राथमिकता देंगे. दिल्ली सरकार के स्कूलों को इस रूप में विकसित करने की योजना है कि अभिभावक गर्व से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजेंगे. यह विधेयक दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देगा. ये भी पढ़ें: मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने पास किया बिल - FEE REGULATION IN DELHI SCHOOLS दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अगले आदेश तक के लिए स्थगित, फीस रेगुलेशन बिल लाने की थी तैयारी

Last Updated : May 14, 2025 at 2:30 PM IST