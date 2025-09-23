दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अडानी पर रिपोर्टिंग पर रोक के खिलाफ प्रांजय गुहा ठाकुरता की याचिका को ट्रांसफर करने से किया इनकार
दिल्ली की एक कोर्ट ने प्रांजय गुहा ठाकुरता की उस याचिका को ट्रांसफर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, जो अडानी पर रिपोर्टिंग से था.
Published : September 23, 2025 at 2:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह ने अडानी से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक के सीनियर सिविल जज के आदेश के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता और वेबसाईट न्यूज लाउंड्री की याचिका को उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने कुछ पत्रकारों की याचिका पर अंतरिम आदेश दे चुके हैं. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह ने कहा है कि चूंकि इन दोनों याचिकाओं में दलीलें रखी जा चुकी हैं इसलिए इस पर फैसला भी वही जज करेंगे. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह ने दोनों याचिकाओं को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी की कोर्ट में ही कल यानि 24 सितंबर को सुनवाई के लिए भेज दिया.
सुनवाई के दौरान प्रांजय गुहा ठाकुरता ने कहा कि अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी और एडिशनल सेशंस जज आशीष अग्रवाल के फैसलों में समानता नहीं होती है तो दिक्कत पैदा हो सकती है. तब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज गुरविंदर पाल सिंह ने कहा कि आप उस आदेश को दिखाइएगा जिसमें पहले से आदेश पारित हो चुका है. इससे उन्हें अपना आदेश देने में सहूलियत होगी.
22 सितंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी ने इन याचिकाओं को डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर कर दिया था. 18 सितंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल ने अडानी से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक के सीनियर सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दिया था. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने आदेश में कहा था कि संबंधित पत्रकारों का पक्ष सुने बगैर न्यूज आर्टिकल और वीडियो डिलीट करने का आदेश उचित नहीं था.
आर्टिकल को लेकर एकतरफा निरोधात्मक आदेश
सुनवाई के दौरान यूट्यूब पत्रकारों की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर और नकुल गांधी ने कहा कि जून 2024 के आर्टिकल को लेकर एकतरफा निरोधात्मक आदेश हासिल किया गया. आखिर क्या जल्दबाजी थी. दो या तीन दिनों की भी नोटिस क्यों नहीं दी गई. सीनियर सिविल जज को याचिकाकर्ताओं का भी पक्ष सुनना चाहिए था. उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़े मीडिया हाउस चलाने वाली कंपनी कह रही है कि वो इन खबरों से संकट में है. सीनियर सिविल जज के आदेश की वजह से यूट्यूब ने कई वीडियो डिलीट करने को कहा है. वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अडानी इंटरप्राइजेज एक कंपनी है और आर्टिकल किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है. आर्टिकल में अडानी इंटरप्राइजेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.
बता दें कि 6 सितंबर को को सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने अडानी से जुड़े सभी रिपोर्ट और वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया था. उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी संबंधित पत्रकारों को नोटिस भेजकर यूट्यूब वीडियो डिलीट करने को कहा था. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सीनियर सिविल जज के आदेश के बाद जिन प्रमुख यूट्यूब चैनलों को अडानी से संबंधित वीडियो हटाने को कहा था उनमें न्यूज लाउंड्री, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी, रवीश कुमार ऑफिशियल, द देशभक्त, दीपक शर्मा, प्रज्ञा का पन्ना, अजीत अंजुम, एचडब्ल्यू न्यूज इंग्लिश और प्रांजय ऑनलाइन प्रमुख रुप से शामिल हैं.
