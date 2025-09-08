ETV Bharat / bharat

दिल्ली दंगा: शरजील इमाम के बाद गुलफिशा फातिमा भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट , HC के आदेश को दी चुनौती

2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने फातिमा समेत उमर खालिद और शरजील इमाम सहित आठ अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

Published : September 8, 2025 at 10:30 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 11:18 AM IST

नई दिल्ली/ पीटीआई: कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ी "बड़ी साजिश" के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत न दिए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने फातिमा समेत उमर खालिद और शरजील इमाम सहित आठ अन्य आरोपियों को इस "बड़ी साजिश" के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शन या विरोध की आड़ में "षड्यंत्रकारी" हिंसा को अनुमति नहीं दी जा सकती.

शनिवार को शरजील इमाम ने भी हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

न्यायमूर्ति नवीन चावला और शालिंदर कौर की पीठ ने फातिमा, इमाम, खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अथर खान, मीरान हैदर और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. पीठ ने कहा कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध, प्रदर्शन और आंदोलन करने का अधिकार देता है, लेकिन यह कानून के दायरे में और बिना हथियारों के, शांति पूर्ण होना चाहिए.

गुलफिशा फातिमा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभा रही थीं. उन्हें अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में फातिमा समेत कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के अंत में दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के पीछे "बड़ी साजिश" रचने का आरोप लगाया है.

2 सितंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध में भाग लेना और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है और इसे बिना कारण सीमित नहीं किया जा सकता. हालांकि, अदालत ने यह भी जोड़ा कि यह अधिकार "निरंकुश नहीं है" और "उचित प्रतिबंधों के अधीन है".

"यदि प्रदर्शन के अधिकार का निरंकुश प्रयोग करने की अनुमति दी गई, तो यह देश की संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करेगा," अदालत ने कहा।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध या प्रदर्शनों की आड़ में की गई कोई भी "षड्यंत्रकारी हिंसा" स्वीकार्य नहीं है.

"ऐसे कार्यों को राज्य की मशीनरी द्वारा नियंत्रित और जांचा जाना चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति, भाषण और संगठन की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते," अदालत ने कहा.

जहां तक ट्रायल में देरी और अब तक जेल में बिताए गए समय को जमानत के आधार पर गिनने की बात है, अदालत ने कहा कि यह तर्क "हर मामले पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता।"

"जमानत देने या न देने का विवेकाधिकार संवैधानिक अदालत के पास होता है, जो प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है," अदालत ने कहा.

कोर्ट ने यह भी तर्क खारिज कर दिया कि अन्य सह-आरोपियों जैसे आसिफ इक़बाल तनहा, देवांगना कालिता और नताशा नरवाल को पहले जमानत दी जा चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर भी जमानत मिलनी चाहिए.

फातिमा, खालिद, इमाम और अन्य आरोपियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. उन पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के "मास्टरमाइंड" होने का आरोप है, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.

यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी.

