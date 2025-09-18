ETV Bharat / bharat

संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के साथ स्पेशल सेल ने किया सीन रिक्रिएट, तबारक लॉज से हुई थी गिरफ्तारी

रांचीः रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश से जुड़े केस में जांच तेज हो गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को रांची और पेटरवार में सीन रिक्रिएट किया. स्पेशल सेल अपने साथ संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को भी साथ लेकर आई थी.

रांची और बोकारो में करवाया सिन रिक्रिएट

संदिग्ध आतंकी असहर दानिश ने झारखंड के बोकारो स्थित पेटरवार के एक बीज भंडार से काफी कुछ खरीदा था. केस को और मजबूत बनाने के लिए स्पेशल सेल की टीम गुरुवार को अशहर को लेकर पहले रांची और फिर पेटरवार पहुंची. पेटरवार में बीज दुकान में दानिश के द्वारा की गई खरीदारी का सीन रिक्रिएट करवाया गया. वहीं रांची के तबारक लॉज में भी सीन रिक्रिएट किया गया. बीज दुकानदार से भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ कर जानकारी जुटाई है. इस दौरान टीम ने उस दुकान को भी देखा जहां से विस्फोटक तैयार के लिए समान खरीदे गए थे. वहीं विस्फोटक तैयार करने की विधि और तमाम चीजों की जानकारी टीम ने जुटाई.

लॉज संचालक तबारक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

तबारक लॉज से जब्त किए गए कपड़े

संदिग्ध आतंकी को रांची के तबारक लॉज भी लाया गया, जहां स्पेशल सेल की टीम ने उसके कमरे में छानबीन के बाद उसके कपड़े को जब्त कर अपने साथ ले गई. मामले को लेकर लॉज संचालक तबारक ने बताया कि यहां से सिर्फ अशहर के कपड़े लेकर टीम गई है. इस दौरान अशहर भी उनके साथ था.

पाकिस्तान से हैंडल हो रहा था दानिश

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में रांची से पकड़ा गया असरार दानिश पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे आतंक के नेटवर्क का हेड था. इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है. दानिश सहित देश के अन्य हिस्से से गिरफ्तार पांचों आतंकी एक पाक हैंडल बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे. रांची से पकड़ा गया आतंकी दानिश पाकिस्तान से हैंडल हो रहे आतंकी गुट का भारत में प्रमुख लीडर था.