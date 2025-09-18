संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के साथ स्पेशल सेल ने किया सीन रिक्रिएट, तबारक लॉज से हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान सीन रिक्रिएट करवाया गया.
Published : September 18, 2025 at 5:32 PM IST
रांचीः रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश से जुड़े केस में जांच तेज हो गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को रांची और पेटरवार में सीन रिक्रिएट किया. स्पेशल सेल अपने साथ संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को भी साथ लेकर आई थी.
रांची और बोकारो में करवाया सिन रिक्रिएट
संदिग्ध आतंकी असहर दानिश ने झारखंड के बोकारो स्थित पेटरवार के एक बीज भंडार से काफी कुछ खरीदा था. केस को और मजबूत बनाने के लिए स्पेशल सेल की टीम गुरुवार को अशहर को लेकर पहले रांची और फिर पेटरवार पहुंची. पेटरवार में बीज दुकान में दानिश के द्वारा की गई खरीदारी का सीन रिक्रिएट करवाया गया. वहीं रांची के तबारक लॉज में भी सीन रिक्रिएट किया गया. बीज दुकानदार से भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ कर जानकारी जुटाई है. इस दौरान टीम ने उस दुकान को भी देखा जहां से विस्फोटक तैयार के लिए समान खरीदे गए थे. वहीं विस्फोटक तैयार करने की विधि और तमाम चीजों की जानकारी टीम ने जुटाई.
तबारक लॉज से जब्त किए गए कपड़े
संदिग्ध आतंकी को रांची के तबारक लॉज भी लाया गया, जहां स्पेशल सेल की टीम ने उसके कमरे में छानबीन के बाद उसके कपड़े को जब्त कर अपने साथ ले गई. मामले को लेकर लॉज संचालक तबारक ने बताया कि यहां से सिर्फ अशहर के कपड़े लेकर टीम गई है. इस दौरान अशहर भी उनके साथ था.
पाकिस्तान से हैंडल हो रहा था दानिश
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में रांची से पकड़ा गया असरार दानिश पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे आतंक के नेटवर्क का हेड था. इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है. दानिश सहित देश के अन्य हिस्से से गिरफ्तार पांचों आतंकी एक पाक हैंडल बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे. रांची से पकड़ा गया आतंकी दानिश पाकिस्तान से हैंडल हो रहे आतंकी गुट का भारत में प्रमुख लीडर था.
जांच में हुए खतरनाक खुलासे
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में दानिश को लेकर खतरनाक खुलासे हुए थे. पाकिस्तान के द्वारा तैयार किए गए आतंकी नेटवर्क का दानिश सेंट्रल लीडर था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा के अनुसार दानिश सेंट्रल लीडर था, उसका पद और आईडी गजवा लीडर का था, जबकि उसका कोड ने सीईओ था. दानिश भारत में खिलाफत घोषित करने और गंभीर आतंकी साजिश रचने की साजिश रच रहा था.
पाकितान हैंडल बेस्ड पैन इंडिया टेरर
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्टेट एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 6 से 7 महीने से मिल रहे इनपुट के आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान किया था. जिसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और कर्नाटक में एक साथ रेड की गई. जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार सभी संदिग्ध आतंकी पाक हैंडल बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं.
कार्रवाई में झारखंड से एक और दिल्ली से दो संदिग्ध आतंकी अरेस्ट हुए थे. जो दिल्ली से अरेस्ट हुए थे वे मुंबई के रहने वाले हैं. वहीं एक तेलंगाना और एक एमपी के राजगढ़ से गिरफ्तार हुआ है. गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के पास से सल्फर पाउडर, एसिड, बॉल बेरिंग्स, आईडी बनाने के समान, मास्क, ग्लब्स, स्रकेट्स, वायरस, मदर बोर्ड, वेपन और कारतूस बरामद हुए थे.
ये भी पढ़ें-
पाकिस्तान से हैंडल हो रहा था दानिश, नाम था गजवा लीडर कोड सीईओ
अशहर दानिश के पास से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और मेटल बरामद, बड़ी आतंकी साजिश की आशंका
आतंक का लॉज कनेक्शन! इरम में रहता था ब्लैक ब्यूटी, अब तबरक से पकड़ाया अशहर दानिश