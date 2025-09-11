ETV Bharat / bharat

दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, इन राज्यों तक फैला था नेटवर्क

दिल्ली को दहलाने की साजिश में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 11, 2025 at 3:39 PM IST 4 Min Read