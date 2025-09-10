ETV Bharat / bharat

रांची में ISIS आतंकी गिरफ्तार, कई दिनों से लॉज में बना रखा था ठिकाना

मौके पर मौजूद दिल्ली एटीएस की टीम ( Etv Bharat )

Published : September 10, 2025 at 8:38 AM IST

रांची: रांची के तब्रक लॉज से आईएसआईएस के एक आतंकी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हासिल हुई है. अशहर दानिश नाम का यह आतंकी लॉज में काफी दिनों से अपना ठिकाना बनाए हुए था. अशहर झारखंड का ही रहने वाला है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकी को गिरफ्तार कर अपने साथ रिमांड पर दिल्ली ले जाएगी. लोअर बाजार थाना क्षेत्र में रह रहा था आतंकी