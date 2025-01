ETV Bharat / bharat

दिल्ली में अपराध में आई कमीः Delhi Police के आंकड़े- 2023 की तुलना में 2024 में अपराध दर में गिरावट - DELHI CRIME

By ETV Bharat Delhi Team

राजधानी दिल्ली में कुल अपराधों की स्थिति: दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आईपीसी के तहत दर्ज अपराधों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. वर्ष 2023 में कुल 325954 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 276894 हो गई. यह लगभग 15 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है. दिल्ली में अपराध दर में गिरावट पुलिस की प्रभावी रणनीतियों का परिणाम है, लेकिन दिल्ली को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए अभी भी सतर्कता और प्रयासों की जरूरत है.

अन्य अपराधों की स्थिति: स्नैचिंग (Snatching): 2023 में 7886 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 6493 रह गए. ईव-टीजिंग (Eve-Teasing): 2023 में 381 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 362 रह गए. फैटल एक्सीडेंट (Fatal Accident): 2023 में 1426 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 1504 हो गई.

2023 और 2024 में अपराधों की संख्या का तुलनात्मक विवरण

अपराध 2023 2024



डकैती (Dacoity) 29 29



हत्या (Murder): 506 504



रॉबरी (Robbery): 1654 1510



दंगा (Riot): 44 33



फिरौती के लिए अपहरण : 13 13



बलात्कार (Rape): 2141 2076



स्नैचिंग (Snatching): 7886 6493



मारपीट (Hurt): 1481 1401



चोरी/घर में चोरी (Burglary/House Theft): 28557 29011



वाहन चोरी (M.V. Theft): 40045 39976



अन्य चोरी (Other Theft): 158965 117563



महिलाओं के खिलाफ अपराध (M.O. Women): 2345 2037



छेड़खानी (Eve-Teasing): 381 362



अन्य अपहरण (Other Kid./ABD): 5704 5574



घातक दुर्घटना (Fatal Accident): 1428 1504



साधारण दुर्घटना (Simple Accident): 4132 4243



कुल आईपीसी अपराध (Total IPC): 325954 276894



आईटी अधिनियम (I.T. (P) Act): 59 37



एनडीपीएस अधिनियम (N.D.P.S. Act): 1325 1789