दिल्ली में पीएम मोदी की मां पर AI वीडियो बनाने को लेकर एक्शन, कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का कथित AI वीडियो के मामले को लेकर सियासत गरमा गई है. बिहार में चुनाव है और ऐसे में सियासत और तेज हो गई है. यह वीडियो आने के बाद अलग-अलग जगहों पर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई और आपत्ति भी जताई गई है. कथित वीडियो बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था. दिल्ली में भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है.

दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का कथित AI वीडियो बनाए जाने के मामले में केस दर्ज किया है. दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में केस दर्ज किया गया है. भाजपा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है. शिकायत में कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल का नाम शामिल किया गया है. भाजपा का आरोप है कि इस फर्जी वीडियो का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने और जनता को गुमराह करने के लिए किया गया.

फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित डिजिटल सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में विभिन्न धराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.