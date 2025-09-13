ETV Bharat / bharat

दिल्ली में पीएम मोदी की मां पर AI वीडियो बनाने को लेकर एक्शन, कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस द्वारा अपलोड किए गए पीएम मोदी की मां को लेकर बनाए गए AI वीडियो पर मामला दर्ज किया है.

पीएम मोदी
पीएम मोदी (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का कथित AI वीडियो के मामले को लेकर सियासत गरमा गई है. बिहार में चुनाव है और ऐसे में सियासत और तेज हो गई है. यह वीडियो आने के बाद अलग-अलग जगहों पर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई और आपत्ति भी जताई गई है. कथित वीडियो बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था. दिल्ली में भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है.

दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का कथित AI वीडियो बनाए जाने के मामले में केस दर्ज किया है. दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में केस दर्ज किया गया है. भाजपा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है. शिकायत में कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल का नाम शामिल किया गया है. भाजपा का आरोप है कि इस फर्जी वीडियो का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने और जनता को गुमराह करने के लिए किया गया.

फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित डिजिटल सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में विभिन्न धराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

बता दें कि बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को एआई द्वारा निर्मित एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत जैसे दिखने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं. भाजपा ने कांग्रेस पर इस “घृणित” वीडियो के साथ सारी हदें पार करने का आरोप लगाया और इसे देश की सभी माताओं और बहनों का अपमान बताया. इस वीडियो को लेकर भाजपा ने बिहार बंद भी किया था.

