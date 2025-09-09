ETV Bharat / bharat

लाल किला से चोरी हुआ एक करोड़ का कलश बरामद, तीन गिरफ्तार- जानिए कैसे हुआ खुलासा

दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने भूषण वर्मा नाम के व्यक्ति से चोरी हुआ सोने का कलश बरामद किया है. उन्होंने ये भी बताया कि उसके दो साथियों अंकित और गौरव के पास से पिघला हुआ सोना भी ज़ब्त किया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर से चोरी हुए एक करोड़ रुपए के कलश मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुए सोने का कलश बरामद कर लिया है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त कुमार ने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले में एक कार्यक्रम के दौरान कलश चोरी मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अनुसार, आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के निवासी भूषण वर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, चोरी लाल किले के पास एक पार्क में हुई थी और इसकी सूचना 3 सितंबर को दी गई थी. जैन समुदाय द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लगभग 760 ग्राम वजन के एक बड़े झारी वाले स्वर्ण कलश के साथ-साथ हीरे, माणिक और पन्ने से जड़ी एक छोटी झारी और अन्य सामान कथित तौर पर चोरी हो गए थे.

एएनआई से बात करते हुए, संयुक्त पुलिस आयुक्त कुमार ने कहा, "3 सितंबर को 15 अगस्त पार्क में चोरी की घटना हुई थी. उस दौरान जैन समुदाय के लोग पूजा कर रहे थे और सूचना मिली कि एक कलश चोरी हो गया है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए भूषण वर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. चोरी हुआ कलश भी बरामद कर लिया गया है. इसके अलावा, उसके दो साथियों अंकित और गौरव के पास से पिघला हुआ सोना भी बरामद कर लिया गया है. 7 अगस्त को ऋषभ विहार में जैन समुदाय की पूजा के दौरान चोरी की घटना कबूल की गई थी. मामले में आगे की जांच जारी है."

चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद: उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बंठिया ने बताया, "3 सितंबर को जैन समुदाय का एक कार्यक्रम चल रहा था. वहाँ एक पंडाल लगा हुआ था. एक श्रद्धालु बहुमूल्य रत्नजड़ित स्वर्ण कलश लेकर आया था, जिसके चोरी होने की सूचना मिली. बुधवार को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने बताया कि यह कलश व्यवसायी सुधीर जैन कार्यक्रम में लाए थे, लेकिन समारोह के दौरान मंच से गायब हो गया. संदिग्ध की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई, जिसमें उसकी गतिविधियाँ कैद हो गईं. पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद फुटेज के आधार पर तलाशी ली गई और संदिग्ध को पकड़ लिया गया.

