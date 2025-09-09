ETV Bharat / bharat

लाल किला से चोरी हुआ एक करोड़ का कलश बरामद, तीन गिरफ्तार- जानिए कैसे हुआ खुलासा

दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने जैन समाज के कार्यक्रम से एक करोड़ का कलश चोरी करने वाले आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार किया.

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ का कलश हापुड़ से बरामद
लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ का कलश हापुड़ से बरामद (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : September 9, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर से चोरी हुए एक करोड़ रुपए के कलश मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुए सोने का कलश बरामद कर लिया है.

दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने भूषण वर्मा नाम के व्यक्ति से चोरी हुआ सोने का कलश बरामद किया है. उन्होंने ये भी बताया कि उसके दो साथियों अंकित और गौरव के पास से पिघला हुआ सोना भी ज़ब्त किया गया है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त कुमार ने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले में एक कार्यक्रम के दौरान कलश चोरी मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अनुसार, आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के निवासी भूषण वर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, चोरी लाल किले के पास एक पार्क में हुई थी और इसकी सूचना 3 सितंबर को दी गई थी. जैन समुदाय द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लगभग 760 ग्राम वजन के एक बड़े झारी वाले स्वर्ण कलश के साथ-साथ हीरे, माणिक और पन्ने से जड़ी एक छोटी झारी और अन्य सामान कथित तौर पर चोरी हो गए थे.

एएनआई से बात करते हुए, संयुक्त पुलिस आयुक्त कुमार ने कहा, "3 सितंबर को 15 अगस्त पार्क में चोरी की घटना हुई थी. उस दौरान जैन समुदाय के लोग पूजा कर रहे थे और सूचना मिली कि एक कलश चोरी हो गया है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए भूषण वर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. चोरी हुआ कलश भी बरामद कर लिया गया है. इसके अलावा, उसके दो साथियों अंकित और गौरव के पास से पिघला हुआ सोना भी बरामद कर लिया गया है. 7 अगस्त को ऋषभ विहार में जैन समुदाय की पूजा के दौरान चोरी की घटना कबूल की गई थी. मामले में आगे की जांच जारी है."

चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद: उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बंठिया ने बताया, "3 सितंबर को जैन समुदाय का एक कार्यक्रम चल रहा था. वहाँ एक पंडाल लगा हुआ था. एक श्रद्धालु बहुमूल्य रत्नजड़ित स्वर्ण कलश लेकर आया था, जिसके चोरी होने की सूचना मिली. बुधवार को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने बताया कि यह कलश व्यवसायी सुधीर जैन कार्यक्रम में लाए थे, लेकिन समारोह के दौरान मंच से गायब हो गया. संदिग्ध की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई, जिसमें उसकी गतिविधियाँ कैद हो गईं. पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद फुटेज के आधार पर तलाशी ली गई और संदिग्ध को पकड़ लिया गया.

ये भी पढ़ें :

  1. दिल्ली के लाल किले से एक करोड़ की चोरी, जैन धार्मिक पंडाल से गायब हुआ सोने का कलश, जड़े हुए थे हीरे
  2. लाल किला से चोरी हुआ 1 करोड़ का सोने का कलश बरामद, आरोपी हापुड़ से गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

STOLEN GOLD KALASHLAL QUILA KALASH CHORIGOLD KALASH THEFTJAIN TEMPLE KALASH THEFTLAL QUILA KALASH CHORI CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.