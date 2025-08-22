नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया. आरोप है कि राजेश खिमजी के दोस्त ने उसे पैसे भेजे थे. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस उन दस लोगों को भी तलाश कर रही है जो कॉल और मैसेज के ज़रिए आरोपी के संपर्क में थे. इसके आलावे, दिल्ली पुलिस की टीम राजकोट में पांच अन्य लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है, जिनका डेटा आरोपी के मोबाइल फ़ोन पर मिला था.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान राजकोट निवासी राजेश खिमजी ने उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर हमला किया था. आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

बता दें कि दिल्ली पुलिस राजकोट पुलिस के साथ समन्वय कर रही है. खुफिया ब्यूरो (आईबी) समेत केंद्रीय एजेंसियां ​​भी जांच में शामिल हो गई हैं. हमले के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई. सीआरपीएफ के जवान गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुँचे. चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, "दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया. उसने कथित तौर पर राजेश को पैसे ट्रांसफर किए थे. दिल्ली पुलिस उन दस लोगों पर नज़र रख रही है जो कॉल और चैट के ज़रिए आरोपी के संपर्क में थे. एक संदिग्ध को शुक्रवार शाम तक दिल्ली लाया जाएगा. दिल्ली पुलिस की एक टीम राजकोट में पाँच अन्य लोगों के बयान दर्ज करने के लिए मौजूद है, जिनका डेटा आरोपी के मोबाइल से लिया गया है."

जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को, हमले के बाद जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि वह "अप्रत्याशित आघातों" का सामना करने के बावजूद दिल्ली के हितों के लिए लड़ती रहेंगी और राष्ट्रीय राजधानी को कभी "नहीं छोड़ेंगी". उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि महिलाओं में विपरीत परिस्थितियों से उबरने की "दोगुनी ताकत" होती है और उन्हें खुद को साबित करने के लिए कई परीक्षाओं से गुज़रना पड़ता है. अब जनसुनवाई न केवल उनके आवास पर, बल्कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी.

जानिए क्या है मामला: बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कार्यभार संभाले बुधवार को ठीक छह महीने पूरे हुए थे. 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी. सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही पहले शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास पर, फिर करीब एक माह से सिविल लाइन्स स्थित सरकारी आवास पर आम जनता की नियमित रूप से जनसुनवाई कर रही थीं. इसी क्रम में बुधवार सुबह जनसुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया. आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

