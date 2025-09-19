ETV Bharat / bharat

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने दो नाबालिग को पकड़ा, CCTV फुटेज भी मिला

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामला ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 3.45 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसे लेकर थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ था. अब दिल्ली पुलिस की टीम ने फायरिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है. शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने इस मामले में दो नाबालिगों को पकड़ा है. दोनों ने घटना से पहले रेकी और फायरिंग की थी. दोनों को रेकी करते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है. दिल्ली पुलिस की एनकाउंटर इंटेलिजेंस दोनों नाबालिग शूटरों से पूछताछ करने में जुटी है. दोनों दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते सीसीटीवी फुटेज में नजर आए. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. इससे पहले 17 सितंबर को गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट व दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में घटना के मुख्य आरोपी रविन्द्र पुत्र कल्लू निवासी, रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत ढेर कर दिए गए थे.

