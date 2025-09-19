ETV Bharat / bharat

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने दो नाबालिग को पकड़ा, CCTV फुटेज भी मिला

अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दो नाबालिगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा.

एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामला
एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामला (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 5:58 PM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 3.45 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसे लेकर थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज हुआ था. अब दिल्ली पुलिस की टीम ने फायरिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है. शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने इस मामले में दो नाबालिगों को पकड़ा है. दोनों ने घटना से पहले रेकी और फायरिंग की थी. दोनों को रेकी करते हुए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है.

दिल्ली पुलिस की एनकाउंटर इंटेलिजेंस दोनों नाबालिग शूटरों से पूछताछ करने में जुटी है. दोनों दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते सीसीटीवी फुटेज में नजर आए. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. इससे पहले 17 सितंबर को गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट व दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में घटना के मुख्य आरोपी रविन्द्र पुत्र कल्लू निवासी, रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत ढेर कर दिए गए थे.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दोनों रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य थे. पिछले कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे. मुठभेड़ के दौरान मौके से ग्लॉक व जिगाना पिस्टल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए थे. अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कांड के बाद से ही एसटीएफ व पुलिस की संयुक्त टीमें अभिसूचना संकलन, आने-जाने वाले रूट के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लगातार जांच में जुटी थी.

प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि इस वारदात को पेशेवर तरीके से अंजाम देने की साजिश रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गैंग द्वारा रची गई थी. इस पूरे मामले में अब तक पुलिस को दो कुख्यात बदमाशों के ढेर होने और दो नाबालिग शूटरों के पकड़े जाने से बड़ी सफलता मिली है. फिलहाल, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे वारदात की साजिश और गैंग कनेक्शन से जुड़े कई और राज खुलने की उम्मीद है.

