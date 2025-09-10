ETV Bharat / bharat

संयुक्त ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने पकड़े ISIS के दो आतंकी, देशभर से 6 संदिग्ध हिरासत में

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस और रांची पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाकर दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आतंकवादी आफताब को दिल्ली से और दूसरा दानिश उर्फ अशर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया है. दोनों आतंकी संगठन ISIS से जुड़े बताए जा रहे हैं. इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. सुरक्षा और जांच एजेंसी या इन आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दानिश बोकारो का रहने वाला है. वह दिल्ली पुलिस के एक पुराने मामले में वांछित भी था. सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह गिरफ्तारी बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि दानिश लंबे समय से दिल्ली में हुई संदिग्ध गतिविधियों को लेकर रडार पर चल रहा था. पुलिस का कहना है कि दोनों आतंकियों के ISIS से संपर्क की पुष्टि हुई है और वे संगठन के लिए एजेंट की तरह लंबे समय से काम कर रहे थे.

