संयुक्त ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने पकड़े ISIS के दो आतंकी, देशभर से 6 संदिग्ध हिरासत में
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दानिश बोकारो का रहने वाला है. वह दिल्ली पुलिस के एक पुराने मामले में वांछित भी था.
Published : September 10, 2025 at 10:48 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 11:40 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस और रांची पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाकर दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आतंकवादी आफताब को दिल्ली से और दूसरा दानिश उर्फ अशर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया है. दोनों आतंकी संगठन ISIS से जुड़े बताए जा रहे हैं. इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. सुरक्षा और जांच एजेंसी या इन आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हैं.
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दानिश बोकारो का रहने वाला है. वह दिल्ली पुलिस के एक पुराने मामले में वांछित भी था. सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह गिरफ्तारी बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि दानिश लंबे समय से दिल्ली में हुई संदिग्ध गतिविधियों को लेकर रडार पर चल रहा था. पुलिस का कहना है कि दोनों आतंकियों के ISIS से संपर्क की पुष्टि हुई है और वे संगठन के लिए एजेंट की तरह लंबे समय से काम कर रहे थे.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त छापेमारी में दिल्ली में एक और संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। 8 जगहों पर छापेमारी चल रही है और लगभग 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है: दिल्ली पुलिस सूत्र— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2025
आतंकवाद के खिलाफ पुलिस का यह संयुक्त अभियान केवल दिल्ली और झारखंड तक सीमित नहीं है. दिल्ली पुलिस ने देश के अन्य हिस्सों में भी छापेमारी की और अब तक कुल 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. सभी संदिग्धों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिससे आतंकी नेटवर्क व उनकी आगे की योजना का खुलासा हो सके. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकवादी ऑनलाइन माध्यम से ISIS के प्रचार-प्रसार और नए लोगों की भर्ती से जुड़े हुए थे. इनकी गतिविधियां न सिर्फ दिल्ली बल्कि झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों तक फैली थीं. जहां-जहां से तार जोड़ रहे हैं वहां पर राज्य पुलिस के साथ मिलकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कहा, " जारी अभियान में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं।"<="" p>— ani_hindinews (@ahindinews) September 10, 2025
गिरफ्तारी के बाद दिल्ली व झारखंड समेत कई राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिल सकते हैं. फिलहाल पुलिस व खुफिया एजेंसियां इन आतंकियों से पूछताछ कर रही हैं. उनके डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है.
इसे भी पढ़ेंः